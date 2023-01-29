大S手、足部保養秘訣大公開　搽潤手霜要搓50下　去腳皮勿用這個

曾說過只要活著的一天就是要美，身為保養狂魔的大S，不放過每個細節，這次特別整理她分享過的手部及足部保養，舉手投足都要滿滿少女感。



大S徐熙媛上年強勢回歸，在3月突然宣布與20年前曾交往過的具俊曄結婚，上演如偶像劇般的神展開劇情，9月接下全新保養品代言復出螢光幕前，用直達顛峰的美貌宣告：美容大王回來了！

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1. 擦乳液要搓50下再按摩

人家都說手部的狀態會偷偷洩漏一個人的年齡，大S光是在手部的保養就下了很大功夫。曾在節目上親自示範自己都是怎麼擦手部乳液，首先擠出適量的乳液在掌心，接著雙手搓熱至少49～50下，這招是蕭薔教她的，等到乳液溫熱後，開始幫手部按摩，每一根手指頭都要被按摩到，指緣的部分也不能忽略，避免死皮產生，全部按摩後，再雙手十指緊扣，讓一個邊邊縫縫都有被按摩保養到才行。跟著這樣的保養方式，一直到隔天手都會很嫩。

2. 剉刀搓掉指緣死皮

不僅對待手部肌膚相當嚴格，連指甲這細節大S也沒放過！她在書裡曾提過，因為自己睡覺時會不自覺搔抓脖子，脖子常會被抓傷，所以後來就一直留短指甲，而剪指甲的方式就很重要，她提醒剪指甲時別太用力，不要剪到肉裡，長度和指尖平行就好，稍微留下一條細白的指甲最好看。指甲旁邊的厚皮，可以先泡溫水或用溫水洗過手後，再用指甲硬皮剉刀搓掉，千萬不要用剪刀剪厚皮，不僅容易剪到肉，也容易使長出來的新皮凹凸不平，不管是手還腳，都這樣處理。

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3. 塗指甲油前先打底

如果喜歡塗指甲油的女生，大S分享塗指甲油前，一定要先擦一層基底液，不管是增厚液還是硬甲油都可以，有擦這一層，指甲會比較好卸，卸除後指甲也比較不容易發黃或斷裂。

4. 磨砂板去除腳皮

大S說過，手腳的清潔保養重要性絕對能排進前三名，很多女生都認為臉跟身材最重要，而忽略手腳保養，甚至認為不會有人認真看就不用費神管他！但儘管臉蛋再美，也不夠格稱為美女，美女就是要連最細緻的地方都美。關於摩腳皮這事，如果是常穿高跟鞋或走路的女生，腳跟會變粗，還會有白白皮屑，腳掌前端和大拇趾和小趾容易長繭，這時就需要用專門磨腳皮的磨砂板來處理了。大S推薦最好挑一種長橢圓形、扁扁的，頭尾是尖橢圓形的磨砂板，這種最好用，千萬別找金屬，或是刨刀式的磨砂板，很容易會磨破腳，只要出現腳皮就要快磨掉，如果嚴重到變雞眼的情形，就去找醫生處理。

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5. 穿上棉手套＆棉襪

整個手部、腳部擦好保養乳液後，趕快戴上棉質的手套、棉質的襪子，可以幫助吸收，最好是穿戴整晚，或至少兩三個小時，多這個步驟會發現整個肌膚變超嫩。

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】