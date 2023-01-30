宋仲基接新婚妻子Katy家人同住1.3億豪宅　今年初已秘密買BB衫

韓國男星宋仲基今日（30日）在fanclub親自宣布與英國女友Katy Louise Saunders雙喜臨門的喜訊，有「韓國最大狗仔」之稱的「Dispatch」隨即展開詳盡的報道，又公開今年1月影到Katy到BB用品店舖大量入貨的照片，當時的Katy穿上寬鬆的衣服，相信是已經見肚的狀態。



宋仲基再婚！ 英國女友Katy Louise Saunders已懷孕雙喜臨門

宋仲基今日（30日）宣布再婚。（BLOSSOM ENT.）

據「Dispatch」的報道指出，Katy是宋仲基的意大利文老師，兩人於意大利結緣，直到去年的春天，宋仲基帶Katy到韓國居住，並一同住在位於漢南洞的別墅裏，兩人亦不顧他人的視線，經常出雙入對去超市和旅行。據悉，宋仲基為了不讓女友感到不便而盡了最大的努力，因經常要出外工作的關係，他更聘請了可以翻譯韓語的英語老師。

得知Katy懷孕後，宋仲基隨即將Katy的父母邀請來到韓國。（Viu《K1頭條》）

有「韓國最大狗仔」之稱的「Dispatch」公開今年1月影到Katy到BB用品店舖大量入貨的照片。（Viu《K1頭條》）

報道還指出，得知Katy懷孕後，宋仲基隨即將Katy的父母邀請來到韓國，更讓Katy和其家人一同搬到價值200億韓元（約1.3億港元）的梨泰院住宅一同居住，組成了和睦的家庭。另外，宋仲基還計劃與Katy舉行婚禮，但現階段地點和時間尚未確定。他亦在聲明中表示渴望「與Katy一起夢想着打造幸福的家庭」，又稱「就像現在一樣，兩人將朝着一個方向前進」，對愛妻表達了深深的愛意。

Katy身穿寬鬆上衣。（Viu《K1頭條》）