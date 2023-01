柯震東毀容│縫近30針　IG引《男兒當入樽》金句：我很快就會回來

台星柯震東早前拍攝Netflix影集《乩身》時,遭無人機撞傷臉部毀容,需縫合近30針。柯震東今日凌晨(10日)更新IG向粉絲報平安,貼出《男兒當入樽》(Slam Dunk) 中天才籃球員櫻木花道的經典台詞「因為我是天才啊」,並寫下「我很快就會回來」。



受傷新聞曝光後,柯震東昨晚(9日)更新限時動態,先在晚上貼出電影《星球大戰》(Star Wars)的金句「May the Force be with you.(願原力與你同在)」;今日凌晨2時許,他又貼出《男兒當入樽》(Slam Dunk) 中天才籃球員櫻木花道的經典台詞「因為我是天才啊」,並寫下「我很快就會回來」,讓外界不要擔心。

去年11月,Netflix奇幻影集《乩身》在基隆舉行開鏡儀式,但僅僅拍攝1個多月,就發生無人機傷人意外。

劇組表示,意外發生在去年12月27日,劇組現場符合拍攝安全標準,亦有做好防備措施,包含無人機也有螺旋槳葉保護罩包覆,現場並無發生無人機爆炸、葉片四射狀況,但無人機因「不明原因」意外撞到柯震東臉部顴骨區,「除了劇組緊急將演員送醫外,後續柯震東經紀人也有安排做較細緻的處理方式縫針」。

目前,柯震東的戲分已經暫停拍攝,劇組希望他可以有足夠的時間休養與康復,「等到確認完全康復後才會回到劇組參與拍攝,劇組目前會先復工拍攝其它場次。」劇組向柯震東及其經理人致歉,正積極調查意外發生的原因。

柯震東經理人回應稱,「藝人日前拍攝時發生意外,造成臉部嚴重破相,目前正在積極治療中。藝人不是超人,專心工作是無暇應變身邊飛來橫禍,就是希望安心安全工作,生活早日回到正軌。其他就不多談,一切以劇組回應為主,謝謝關心。」

至於縫合針數較多,經理人解釋:「由於傷到臉部,會使用較細緻的處理方式縫針,與一般急診不同,自然縫針數會比較多」。

未知是否受意外影響,今年1月1日,柯震東曾在社交平台上發文稱:「新的一年希望自己能回到過去的模樣。」(Instagram@kaikaiko)

去年7月,柯震東憑《月老》奪得《第24屆台北電影節》最佳男主角,這亦是他首個影帝寶座。《月老》同時贏得最佳導演(九把刀)及最佳視覺效果。

去年7月,柯震東憑《月老》奪得台北電影節影帝寶座。(Facebook@柯震東 Kai Ko)

