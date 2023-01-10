柯震東毀容│縫近30針　IG引《男兒當入樽》金句：我很快就會回來

台星柯震東早前拍攝Netflix影集《乩身》時，遭無人機撞傷臉部毀容，需縫合近30針。柯震東今日凌晨（10日）更新IG向粉絲報平安，貼出《男兒當入樽》（Slam Dunk） 中天才籃球員櫻木花道的經典台詞「因為我是天才啊」，並寫下「我很快就會回來」。



受傷新聞曝光後，柯震東昨晚（9日）更新限時動態，先在晚上貼出電影《星球大戰》（Star Wars）的金句「May the Force be with you.（願原力與你同在）」；今日凌晨2時許，他又貼出《男兒當入樽》（Slam Dunk） 中天才籃球員櫻木花道的經典台詞「因為我是天才啊」，並寫下「我很快就會回來」，讓外界不要擔心。

去年11月，Netflix奇幻影集《乩身》在基隆舉行開鏡儀式，但僅僅拍攝1個多月，就發生無人機傷人意外。

劇組表示，意外發生在去年12月27日，劇組現場符合拍攝安全標準，亦有做好防備措施，包含無人機也有螺旋槳葉保護罩包覆，現場並無發生無人機爆炸、葉片四射狀況，但無人機因「不明原因」意外撞到柯震東臉部顴骨區，「除了劇組緊急將演員送醫外，後續柯震東經紀人也有安排做較細緻的處理方式縫針」。

目前，柯震東的戲分已經暫停拍攝，劇組希望他可以有足夠的時間休養與康復，「等到確認完全康復後才會回到劇組參與拍攝，劇組目前會先復工拍攝其它場次。」劇組向柯震東及其經理人致歉，正積極調查意外發生的原因。

柯震東經理人回應稱，「藝人日前拍攝時發生意外，造成臉部嚴重破相，目前正在積極治療中。藝人不是超人，專心工作是無暇應變身邊飛來橫禍，就是希望安心安全工作，生活早日回到正軌。其他就不多談，一切以劇組回應為主，謝謝關心。」

至於縫合針數較多，經理人解釋：「由於傷到臉部，會使用較細緻的處理方式縫針，與一般急診不同，自然縫針數會比較多」。

未知是否受意外影響，今年1月1日，柯震東曾在社交平台上發文稱：「新的一年希望自己能回到過去的模樣。」（Instagram@kaikaiko）

去年7月，柯震東憑《月老》奪得《第24屆台北電影節》最佳男主角，這亦是他首個影帝寶座。《月老》同時贏得最佳導演（九把刀）及最佳視覺效果。

去年7月，柯震東憑《月老》奪得台北電影節影帝寶座。（Facebook@柯震東 Kai Ko）

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