郭采潔36歲美貌再進化？轉身露出「新樣」嚇網民：眼同鼻都唔同咗

【郭采潔傳整容】36歲台灣女星郭采潔以一首〈誠實地想你〉走紅樂壇，清純可愛的模樣，更是戲劇、廣告的寵兒，後期她到大陸拍攝《小時代》爆紅，就留在大陸發展，只是越來越做自己的她，卻被發現越長越奇怪，日前她到巴黎出席時尚活動，被網友發現臉部五官疑似「再進化」，髮型跟妝容也跟當年的女孩完全不同，直呼：「越來越奇怪。」



【圖輯】網民：「眼睛鼻子都變不一樣了…」點圖放大看郭采潔舊照及更多嚇壞網民的新相👇👇👇

+ 16

郭采潔日前飛往發法國巴黎出席時尚活動，她在微博PO出多張街頭拍攝照片，寫下：「你好，巴黎～0℃的清醒！」，從照片中可以看到，她身穿淡黃色蕾絲裙，搭著黑色皮革大衣，整體造型酷帥冷豔，臉上的妝也相當精緻，還剪了超短的頭髮，加上短瀏海，整體造型相當帥氣。

照片曝光後，就有網友質疑，五官跟之前有些不同，也不知道是不是妝的關係，眼睛跟鼻子都與剛出道時不同，批她「越來越奇怪」，但也有粉絲力撐，認為她只是誠實地做自己。事實上，先前郭采潔為了證明自己沒有整型，還復刻13年前的自己，直呼自己「其實沒變」，但仍止不住流言蜚語。

【同場加映】盤點十位曾被捕捉鼻子透光的男女藝人 楊茜堯被指鼻樑透光？（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 19

延伸閱讀：

年後爽發錢了！這裡「每人現領3萬」2簡單條件直接入帳

【本文獲「TVBS」授權轉載。】