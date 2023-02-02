《乘風破浪4》人選疑外流　李若彤李玟有份「她」偷食復出惹爭議

【乘風破浪4】《乘風破浪》第4季出演藝人名單日前在陸網上瘋傳，只見台灣藝人包括桂綸鎂、范曉萱都在內，而先前以《我是歌手》、《聲生不息》等音樂節目再攀事業高峰的香港歌手李玟也在名單中。不僅如此，來自馬來西亞的戴佩妮、韓庚的混血兒演員老婆盧靖姍、以《瑯琊榜》的「霓凰郡主」一角爆紅的名品演員劉濤、《後宮甄嬛傳》的「淳貴人」譚松韻都在名單上，陣容非常可觀。



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名單上的出演藝人還包括李若彤、陳紫函、陳粒、王曉晨、童瑤、吳倩、蔣夢婕、胡冰卿、劉亞瑟、高葉、楊采鈺、楊蓉、陳明、張小斐、殷桃、薩頂頂、孫悅，只是另一出演藝人李小璐卻意外引起爭議。事實上，李小璐2012年與藝人賈乃亮結婚後，竟在2017年被爆與饒舌歌手PG ONE不倫，2人被拍到一起過夜，親密影片還不慎流出，掀起全網熱議，她和賈乃亮也在2019年離婚收場。

《乘風破浪》第4季名單曝光後，不出所料地掀起兩極熱議：「李小璐還能復出啊」、「第3季可以說是最強的陣容，結果拍成這樣，說實話這個節目已經糊了，第1季Yyds（永遠的神）」、「實在4不出來就別4了，浪3很不錯，見好就收也不是不可以，每年30位，到如今沒剩多少可以請了感覺，不必強求」、「支持李小璐復出，憑什麼陳赫出軌可以上電視，女的出軌就不能？」

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