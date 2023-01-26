BLACKPINK被消失的第5位成員身份曝光　25歲韓美女靚樣不輸Lisa？

南韓新人女團(G)I-DLE由台灣、大陸、泰國、南韓等國成員組成，由於成員中的老么葉舒華來自桃園，名單公開後曾在台灣掀起熱烈討論。後來，又有位成員美延成為粉絲間的注目焦點，原來她曾是YG娛樂的練習生，且若沒離開YG，也許會以女團BLACKPINK出道。



21歲美延長相精緻、歌聲甜美，在(G)I-DLE裡擔任主音，能歌善舞的出眾實力引起討論，不過，近來有網友掀出原來她曾是YG娛樂練習生，而她所屬的女團出道組預備成員就是BLACKPINK，網路上流傳她與Jisoo、Jennie、Rosé、Lisa的合照，令不少粉絲恍然大悟「她確實是YG愛的長相」、「跟BLACKPINK站在一起也不違和」。

【圖輯】美延靚樣不輸Lisa？點圖放大看5人合照及更多美延IG靚相👇👇👇

+ 23

BLACK PINK在2016年以4人女團出道，而美延後來也順利加入女團，令許多粉絲感到欣慰。另外，(G)I-DLE裡還有一位大陸籍成員雨綺，頂著一頭捲捲長髮，長相甜美卻隱藏著爆發力十足的低沈嗓音，反轉魅力受到歡迎。

不僅如此，近年網路上還有傳出一張Cube練習生一起出去玩的照片，賴冠霖、柳善皓、趙旴燦以及(G)I-DLE等人齊聚一堂，洩出他們私下深厚的情感。

【同場加映】外國粉絲選2022最美韓國女偶像 Lisa跌出頭十名、冠軍三度冧莊（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 15

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】