費達拿分享與BLACKPINK合照惹哄動　退役4個月多姿多彩｜體育熱話

退役瑞士網球手費達拿（Roger Federer）自去年9月退役以來，一直活躍於社交媒體和時尚界，他周六（28日）在Instagram分享與韓國女子天團BLACKPINK合照，惹來哄動。



費達拿在Instagram放上的合照中，他站在BLACKPINK四位成員Jisoo、Jennie、Rosé和Lisa中間，雙手交疊，表現得相當含蓄；而Jisoo、Jennie、Rosé和Lisa則分別身穿自己代言的品牌服飾，顯然是在早前的巴黎時裝周期間拍下。「費天王」曬合照時不忘寫上：「我的孩子說這張一定要放上IG」，並留下黑色和粉紅色的心心emoji。

費達拿與BLACKPINK的合照引來大量留言。（Instagram）

這張照片率即引來大量留言回應，除了費達拿和湧入的BLINKS（BLACKPINK粉絲的稱號）外，也獲新生代球手注意，美國18歲網球新星歌芙（Coco Gauff）留言問他：「Blink？」23歲的加拿大球手沙普華路夫（Denis Shapovalov）也寫道：「哈哈哈很好」。

費達拿早前與太太Mirka一同出席巴黎時裝周。（Twitter）

41歲的費達拿雖已退役，但他在踏入2023年後首個月已非常忙碌，除了出席巴黎時裝周，現身Dior和Chanel的時裝展之外，他也獲公布成為2023年MET GALA的主席之一，他將與歌手Dua Lipa、演員彭妮露古絲（Penélope Cruz）和Michaela Coel出任聯合主席，與Vouge全球編採總監Anna Wintour一同籌辦這場5月1日舉行、每年都全球矚目的慈善時尚晚宴。