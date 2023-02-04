2月必睇韓劇逐個數　朴炯植全少妮《青春月譚》硬撼李帝勳19禁劇

一眨眼又到了2月份啦！2月份開播的韓劇題材都非常豐富，每一部都值得留守追看！今天小編來為大家推薦由韓國男神們主演的4部韓劇，錯過了你將會後悔一輩子！



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一、《青春月譚》

主演：朴炯植、全少妮、表藝珍、尹鍾碩、李太善

首播：2023年2月6日

集數：20集



《青春月譚》由《Duel》、《百日的郎君》、《精神病患者日記》李忠載導演執導，《需要浪漫》、《戀愛的發現》、《愛在大都會》鄭賢貞編劇執筆，將於2月6日正式首播。該劇原定改編自中國版《簪中錄》，後來製作方宣佈去除原作的劇情，重新製作成一部全新的原創劇。該劇主要講述一夜之間成為殺人犯的天才推理少女（全少妮飾）和王世子（朴炯植飾）互相救援的古裝劇愛情劇，將於2月6日首播。

1日，全員主演都出席了該劇的製作發佈會，並釋出長達5分鐘的預告。近年來影視作品都以現代劇為主的朴炯植，繼2016年《花郎》後，將再次挑戰古裝劇，飾演因秘詛咒纏身的孤獨王世子。該劇是2月份唯一播出的古裝劇。除了主演朴炯植演技、顏值依舊線上之外，劇中也有許多實力派老前輩的加持，相信該劇能在多部現代劇中脫穎而出。

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二、《神聖偶像》

主演：金旻奎、高甫潔、李章宇、芮智媛

首播：2023年2月15日

集數：12集



2023年2月份也相繼開播了幾部題材新鮮的韓劇，如由《社內相親》 金旻奎主演的穿越愛情劇《神聖偶像》。金旻奎去年憑藉《社內相親》「車成勳」一角，知名度與人氣大幅度飆升。《神聖偶像》改編自申和振作家的同名網路小說，主要講述異世界的神突然附身成為男愛豆，為適應娛樂圈的生活而展開的浪漫搞笑愛情劇。

金旻奎人不僅長得帥之餘，令人可恨的是還具有好的嗓子。他曾出演韓國綜藝節目《聽見你的聲音4》，以美妙的歌喉驗證自己的歌唱實力，瞬間讓現場的觀眾陷入其中，無法自拔。值得一提的是，《神聖偶像》也將作為金旻奎入伍前的最後一部影視作品，全劇一共12集，2月15日開播。

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三、《模範的士2》

主演：李帝勳、金義聖、表藝珍、張赫鎮、裴侑藍

首播：2023年2月17日

集數： 16集



19禁韓劇《模範的士》第一季不僅在海內外收獲高收視率，也在2021年SBS演技大獎橫掃各大獎項，成為了一部叫好叫座的復仇題材的韓劇。該劇第一季播放完畢後，廣大劇迷紛紛敲碗原班人馬開拍第二季。隨後，製作方也未讓劇迷們失望，在不久後便帶來好消息，宣佈開拍第二季。唯一感到遺憾的是，主演之一李絮因日程問題而退出參演，其餘第一季有份主演的李帝勳、金義聖、表藝珍、張赫鎮、裴侑藍都將回歸第二季，繼續為觀眾們帶來精彩的劇情與演技。

該劇改編自同名網漫，由李丹導演執導，第一季的吳尚浩編劇執筆，接檔《法錢》，將於2月17日首播。此外，官方近期也在社交媒體上公開了相關的劇照，讓觀眾們過過癮，其中主演李帝勳的長髮造型更是讓觀眾十分好奇劇情的走向。隨著《模範的士2》的播出，「彩虹運輸」也將正式回歸啦，期待各位主演們的表現！

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四、《Island》第二部

主演： 金南佶、李多熙、車銀優、盛駿

首播：2023年2月24日

集數：6集



《Island》第二部將於2月24日首播，其中韓國臉贊男神車銀優將繼續擔任主演，與2022年SBS演技大獎大賞得主金南佶、模特兒兼演員李多熙一同飆戲。《Island》由《歡迎來到東莫村》、《被操縱的都市》的裴鍾導演執導，《我在路邊撿了個藝人》、《你是禮物》的吳寶賢作家執筆。此外，第二部將延續第一部的故事，為了守護財閥繼承女的安全，主演們展開了一系列的計畫，持續地與妖怪們抗爭到底。

此外，車銀優在劇中展現了不少動作戲，讓廣大的劇迷感到驚訝之餘，也十分讚歎他的演技越來越進步。近期，車銀優忙於拍攝新劇《今天也很可愛的狗》，也與女神韓素希一同為服裝品牌拍攝畫報。俊男美女的顏值毋庸置疑，真的是太養眼了，讓不少粉絲敲碗希望他們倆能夠早日合作攜手拍攝新劇。

【本文獲「Goody25」授權轉載。】