《魷魚遊戲》真人版比劇集更瘋狂　參賽者難忍慾火偷做愛下場超慘

Netflix改編製作的真人版《魷魚遊戲》祭出獎金高達美金456萬元，共456人參賽，怎料開拍不久就爆出許多爭議，日前有淘汰者抱怨冷到根本無法移動，還有5人受傷。不只如此，近日更爆出有2名參賽者在開賽前就被淘汰，原因曝光讓人哭笑不得！



真人版《魷魚遊戲》在位於英國貝德福德的片場展開拍攝，正式錄影2天前將456名參賽者聚集在倫敦飯店，並規定他們彼此間不能有交流、不能抽菸喝酒且未經同意也不能離開飯店等。怎料，有2名選手對上眼進行性行為，被工作人員知道後，他們即被刪除資格。

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消息傳出後，許多網友笑說「真．野生實境秀」、「真的是外國的真人騷」、「怎麼不忍忍，獎金那麼多」、「真的是《魷魚遊戲》欸（劇中也有類似參賽者性行為的劇情）」、「果然現實總是更加驚奇」。

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