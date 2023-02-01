Netflix 2023年2月新作逐個數：慾罷不能德國篇、安眠書店4、異客
由於版權合約到期關係，串流平台Netflix每月都會公佈即將上下架的電影和影集名單，而2月曝光的片單中，就見劇迷期待已久的《安眠書店》第四季（You）終於上架，只是大片如暢銷小說改編的《達文西密碼》（The Da Vinci Code／又譯《達芬奇密碼》）、浪漫愛情經典《人鬼情未了》（Ghost／又譯《第六感生死戀》）、史詩巨作《長城》都將下架，劇迷可以趁著春節連假趕緊追劇！
【圖輯】點圖放大看「Netflix 2023年2月上架片單」👇👇👇
【Netflix官方公佈2023年2月上架電影】
2/3：
《掦帆逐夢》（True Spirit）
《維京凶狼》（VIKINGULVEN）
2/7：
《超犀女王》（Promising Young Woman）
2/9：
《親愛的大衛》（Dear David）
2/10：
《殺神NOBODY》（Nobody）
《換屋假期》（Your Place Or Mine）
2/14：
《尋找身體》（Remember）
2/16：
《娃鬼怪嬰》（Seed of Chucky）
2/17：
《原本以為只是手機掉了》
2/22：
《異客》 （The Strays）
2/23：
《我是千尋》
2/24：
《家有衰鬼》（We Have A Ghost）
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【Netflix官方公佈2023年2月上架影集】
2/1：
《億萬富犬》
2/5：
《團結才能踢》
2/9：
《安眠書店》第4季（You）
2/10：
《戀愛大戰》
2/14：
《尋找絕配情人》
《重新愛上你》（In Love All Over Again）
2/15：
《紅玫瑰》（Red Rose）
《全力揮桿：高爾夫大滿貫之路》
2/16：
《衝吧烈子》第5季
2/17：
《她和她的太空人》
2/23：
《外灘探秘》第3季（Outer Banks）
2/24：
《Formula 1：極速求生》第5季（Formula 1: Drive to Survive）
2/28：
《慾罷不能:德國篇》（Too Hot to Handle: Germany）
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【Netflix官方公佈2023年2月下架電影】
2/1：
《王者天下》
2/6：
《西遊2：伏妖篇》
2/15：
《沉默的殺機》（Hannibal）
《長城》
《夜半仔敲門》（Pet Sematary）
2/28：
《達文西密碼》（The Da Vinci Code）
《人鬼情未了》（Ghost）
《以公義之名》（Just Mercy）
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【Netflix官方公佈2023年2月下架影集】
2/16：
《與卡戴珊一家同行》第9至10季（Keeping Up With The Kardashians）
2/28：
《狂放時尚圈》第1至4季（The Bold Type）
《刀劍神域：Alicization War of Underworld》
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【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】