Netflix 2023年2月新作逐個數：慾罷不能德國篇、安眠書店4、異客

由於版權合約到期關係，串流平台Netflix每月都會公佈即將上下架的電影和影集名單，而2月曝光的片單中，就見劇迷期待已久的《安眠書店》第四季（You）終於上架，只是大片如暢銷小說改編的《達文西密碼》（The Da Vinci Code／又譯《達芬奇密碼》）、浪漫愛情經典《人鬼情未了》（Ghost／又譯《第六感生死戀》）、史詩巨作《長城》都將下架，劇迷可以趁著春節連假趕緊追劇！



【圖輯】點圖放大看「Netflix 2023年2月上架片單」👇👇👇

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【Netflix官方公佈2023年2月上架電影】

2/3：

《掦帆逐夢》（True Spirit）

《維京凶狼》（VIKINGULVEN）

2/7：

《超犀女王》（Promising Young Woman）

2/9：

《親愛的大衛》（Dear David）

2/10：

《殺神NOBODY》（Nobody）

《換屋假期》（Your Place Or Mine）

2/14：

《尋找身體》（Remember）

2/16：

《娃鬼怪嬰》（Seed of Chucky）

2/17：

《原本以為只是手機掉了》

2/22：

《異客》 （The Strays）

2/23：

《我是千尋》

2/24：

《家有衰鬼》（We Have A Ghost）



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【Netflix官方公佈2023年2月上架影集】

2/1：

《億萬富犬》

2/5：

《團結才能踢》

2/9：

《安眠書店》第4季（You）

2/10：

《戀愛大戰》

2/14：

《尋找絕配情人》

《重新愛上你》（In Love All Over Again）

2/15：

《紅玫瑰》（Red Rose）

《全力揮桿：高爾夫大滿貫之路》

2/16：

《衝吧烈子》第5季

2/17：

《她和她的太空人》

2/23：

《外灘探秘》第3季（Outer Banks）

2/24：

《Formula 1：極速求生》第5季（Formula 1: Drive to Survive）

2/28：

《慾罷不能:德國篇》（Too Hot to Handle: Germany）



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【Netflix官方公佈2023年2月下架電影】

2/1：

《王者天下》

2/6：

《西遊2：伏妖篇》

2/15：

《沉默的殺機》（Hannibal）

《長城》

《夜半仔敲門》（Pet Sematary）

2/28：

《達文西密碼》（The Da Vinci Code）

《人鬼情未了》（Ghost）

《以公義之名》（Just Mercy）



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【Netflix官方公佈2023年2月下架影集】

2/16：

《與卡戴珊一家同行》第9至10季（Keeping Up With The Kardashians）

2/28：

《狂放時尚圈》第1至4季（The Bold Type）

《刀劍神域：Alicization War of Underworld》



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【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】