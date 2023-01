Netflix 2023年2月新作逐個數：慾罷不能德國篇、安眠書店4、異客

由於版權合約到期關係,串流平台Netflix每月都會公佈即將上下架的電影和影集名單,而2月曝光的片單中,就見劇迷期待已久的《安眠書店》第四季(You)終於上架,只是大片如暢銷小說改編的《達文西密碼》(The Da Vinci Code/又譯《達芬奇密碼》)、浪漫愛情經典《人鬼情未了》(Ghost/又譯《第六感生死戀》)、史詩巨作《長城》都將下架,劇迷可以趁著春節連假趕緊追劇!



【Netflix官方公佈2023年2月上架電影】

2/3:

《掦帆逐夢》(True Spirit)

《維京凶狼》(VIKINGULVEN)

2/7:

《超犀女王》(Promising Young Woman)

2/9:

《親愛的大衛》(Dear David)

2/10:

《殺神NOBODY》(Nobody)

《換屋假期》(Your Place Or Mine)

2/14:

《尋找身體》(Remember)

2/16:

《娃鬼怪嬰》(Seed of Chucky)

2/17:

《原本以為只是手機掉了》

2/22:

《異客》 (The Strays)

2/23:

《我是千尋》

2/24:

《家有衰鬼》(We Have A Ghost)



【Netflix官方公佈2023年2月上架影集】

2/1:

《億萬富犬》

2/5:

《團結才能踢》

2/9:

《安眠書店》第4季(You)

2/10:

《戀愛大戰》

2/14:

《尋找絕配情人》

《重新愛上你》(In Love All Over Again)

2/15:

《紅玫瑰》(Red Rose)

《全力揮桿:高爾夫大滿貫之路》

2/16:

《衝吧烈子》第5季

2/17:

《她和她的太空人》

2/23:

《外灘探秘》第3季(Outer Banks)

2/24:

《Formula 1:極速求生》第5季(Formula 1: Drive to Survive)

2/28:

《慾罷不能:德國篇》(Too Hot to Handle: Germany)



【Netflix官方公佈2023年2月下架電影】

2/1:

《王者天下》

2/6:

《西遊2:伏妖篇》

2/15:

《沉默的殺機》(Hannibal)

《長城》

《夜半仔敲門》(Pet Sematary)

2/28:

《達文西密碼》(The Da Vinci Code)

《人鬼情未了》(Ghost)

《以公義之名》(Just Mercy)



【Netflix官方公佈2023年2月下架影集】

2/16:

《與卡戴珊一家同行》第9至10季(Keeping Up With The Kardashians)

2/28:

《狂放時尚圈》第1至4季(The Bold Type)

《刀劍神域:Alicization War of Underworld》



