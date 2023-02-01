黑暗榮耀｜女神崩壞？41歲宋慧喬遭網民批評「突然變老」嬲爆反擊

【黑暗榮耀】由宋慧喬主演的Netflix韓劇《黑暗榮耀》一上架就獲得滿滿的好評，是一部妥妥的複仇爽劇，也是宋慧喬首次演出「黑化」角色，演技上再有突破。



宋慧喬在《黑暗榮耀》中飾演文同珢，經歷恐怖殘忍的校園欺凌後，即使生活在潦倒困難環境中也不斷努力活下去，並一心策劃對加害者們展開復仇。雖然《黑暗榮耀》是宋慧喬暌違一年回到公仔箱的作品，但有不少網友看了之後都直呼宋慧喬突然老了、狀態大不如前等等。

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41歲的宋慧喬日前接受韓國《ELLE》訪問時說，詮釋「文同珢」並不容易，也是她之前從未嘗試過的角色。宋慧喬提到，一般愛情劇的男女主角都很帥氣漂亮，而《黑暗榮耀》並沒有這樣的元素設定，而是幾乎不化妝，燈光也刻意突顯這樣的臉部狀態：「文同珢的生活一直很辛苦，如果以完美地（外貌）管理的樣子出現，那就太不像話了。」宋慧喬也提到了網友們指她變老的評論，並正面回應道：「有『宋慧喬突然老了』這樣的聲音，那當然，我也有年紀了。」

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宋慧喬高情商地回應此事，獲得網友們的大力讚賞：「就是自然地有年紀了啊」、「我也想這樣老去！太美了」、「現在的宋慧喬最美」、「老什麼老」等等。確實，女神也是人，而不是長生不老的吸血鬼啊（笑）非常期待宋慧喬在《黑暗榮耀2》的表現！

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