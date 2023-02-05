許瑋甯化身性感野豹幫閨蜜慶生　網友直呼：邱澤不要看！

許瑋甯去年推出多部影劇，成績亮眼，其實她副業也經營得有聲有色，日前還為了自創的內衣品牌，罕見地大方展現內在美及好身材，性感模樣驚豔眾人，昨日在IG限時動態曬出與朋友們幫閨密的慶生照，許瑋甯的身材意外成為焦點，只見她穿著低胸豹紋禮服，炸出雪乳，非常性感，讓網友直呼「邱澤不要看！」



許瑋甯原本曬出幫閨密慶生的照片，在轉發友人限時動態時，意外曝光聚會服裝，只見她穿著一身平口低胸的貼身洋裝，身材曲線、雪白鎖骨以及渾圓胸型都可讓粉絲嗨翻。

許瑋甯難得穿超低胸亮相。（IG＠anno8o7）

事實上，許瑋甯先前在IG分享一系列內衣照，尺度就非常大。照片中的許瑋甯穿綠色系內衣褲搭配白色針織外套，傲人上圍呼之欲出。隨後，她又貼出一系列照片，馬甲線更是呼之欲出，讓許多網友都一飽眼福，連藝人朋友都來留言，紛紛讚嘆「好美」、「喜歡」，意外掀起熱烈討論。

【相關圖輯】許瑋甯IG再曬內衣照 網民視線向下掃 薄紗底褲撼贏上圍成功搶fo（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 21

延伸閱讀：

訣竅手法曝光！詹姆士破解韓式炸雞酥脆關鍵

李沛旭嬌妻「近距離」照曝光 網大驚:只有他一半大？

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】