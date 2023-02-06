《降魔的》童星暴風成長變小帥哥　14歲靚仔樣竟與馬國明撞臉？

說到鄭耀軒，對於這個名字你可能會很陌生，如果說他和《降魔的》的童年豪仔是同一個人，那你應該會記得他的臉。招牌冬菇頭，炯炯有神的大眼睛，白白淨淨的皮膚，有點靦腆，演技又很好的鄭耀軒，從3歲開始拍劇的他，至今已經參演過40部TVB劇集，看過TVB的相信都看過他。



讓觀眾比較印象深刻的，應該是飾演2016年的《公公出宮》刁蠻富家孩子「金多寶」，那時他年僅七歲，但人細鬼大，演技成熟，讓觀眾眼前一亮。打開知名度後，鄭耀軒也在《降魔的》飾演童年版的豪仔，劇集爆紅亦令更多人認識他，但原來鄭耀軒對加入娛樂圈的意願並不大，自從2020年演完《降魔的2.0》之後，鄭耀軒便開始減產專心讀書，暫時沒有參演任何劇集了。

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鄭耀軒可說是從小可愛到大，小時候的萌樣讓他吸收了不少人氣，然而，現時14歲鄭耀軒已經長大了不少，褪去了稚氣，從可愛轉變成靚仔，五宮依然標緻，更有網友說長大後的他酷似馬國明！尤其是笑起來更像！大家覺得呢？

雖然對演藝圈沒有興趣，鄭耀軒卻表示想在運動上發展，去年他初接觸冰壺後便愛上，揚言想向冰壺運動員之路進發！雖然覺得很可惜，但是還是祝福他在任何領域上都可以獲得成功，最重要是做自己喜歡的事情！

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