黃曉明戴戒指過年高調復合Angelababy？網民靠左右分辨傳聞真偽

黃曉明與Angelababy（楊穎）於2015年結婚時舉辦世紀大婚禮，最終在2022年1月宣布離婚，黃曉明更傳出與網紅葉珂爆出新戀情。日前，黃曉明被網友發現無名指還戴著婚戒，讓兩人復合的傳聞更熱烈，兩人動向也引人好奇，不過Angelababy透過代言品牌Roger Vivier曬出躺平照，似乎無意回應外界流言。



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除此之外，Angelababy先前僅在元宵節當天，祝福大家元宵節快樂，並說：「下完雪之後就是春天了。」雖仍有網友猜測是否她的「春天」也要來了，但她同樣沒有回應。

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至於黃曉明在無名指上的鑽戒，也有網友提出質疑，表示黃曉明是戴在右手無名指而非左手，而且因為是遠看，所以鑽戒的形式也看不清楚，與其說是與Angelababy復婚，倒不如說，該戒指可能是與新歡葉珂的定情戒。

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