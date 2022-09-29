「兇版Angelababy」著長袖冷衫難掩好身材　網民狂讚：美得太犯規

台灣網紅黃琳憑著火辣的身材及甜美的臉蛋，在就讀世新大學期間就被追蹤粉絲譽為「世新女神」、「世新Angelababy」、「兇版Angelababy」，然而，經常在個人社群分享日常生活的她，也使得自己的IG擁有88萬的追蹤人氣。對此，黃琳近日也在IG貼出一系列自己出遊的照片，使得不少網友在看過其挖洞穿著後，都紛紛暴動前往留言區留言。



台灣網紅黃琳平時經常在社群媒體分享個人的生活及穿搭照，進而受到許多粉絲的追蹤及喜愛，然而，穿著火辣風格的她，也於26號在IG貼出自己穿著挖洞衣的出遊照片，同時也在文中留下一句「Peace of mind」之註解，使得許多粉絲在看過照片之後，都紛紛前往留言區留言大讚其好身材。

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對此，透過黃琳分享的出遊照片可以見到，她身穿一件粉紅色的比堅尼，且比堅尼外還有用一件白色的冷衫遮住，一身挖洞的穿著，進而讓她的好身材嶄露無遺。然而，不少網友都留言表示，黃琳的穿著實在太令人驚豔，更有網友留言提及，黃琳根本就是世界上最美麗的花，同時也有許多網友留言指出，黃琳的身材實在美得太犯規，讓許多人都直呼噴鼻血。

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