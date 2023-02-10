楊冪曬長腿化身真人版美少女戰士 粉紅戰靴鑲滿施華洛世奇水晶
撰文：ETtoday
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大陸演員楊冪因演出《三生三世十里桃花》，人氣大攀升，成為當紅女星第一位，後續也接連演出多部作品，都受到粉絲關注，最近她受邀拍攝時尚照，只見她變身成「真人版美少女戰士」，換上月野兔的粉紅色高跟長靴，坐在彎月上面，露出筆直美腿，完全火辣到不行。
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楊冪這次拍攝時尚大片，換上JIMMY CHOO《美少女戰士》30周年紀念版的單品，桃粉紅色的高跟長靴上面鑲滿19000顆施華洛世奇水晶，搭配超可愛的黑貓LUNA手提包，同樣也是佈滿水晶，連佈景都換上彎月造型，簡直就是現代版美戰穿搭再現。
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JIMMY CHOO推出的《美少女戰士》聯名靴可不好穿，桃紅的鮮明色彩加上閃鑽，腿粗的人上身簡直就是災難，但楊冪美腿可是眾人皆知，之前她為「美腿神器」CALZEDONIA拍攝宣傳大片的時候，同樣也是穿上各種華麗顏色的絲襪，不但顏色超繽紛，上面還有滿滿的編織花紋，如果腿不夠細真的無法駕馭。
在眾多宣傳海報中，其中一套就是換上桃紅色的The Attico長版襯衫，在腰間利用腰帶束出腰身，底下直接搭配方形鱗紋質感的同色系絲襪，腳底再配上繞踝高跟鞋，展現性感又繽紛的穿搭風格，也讓人不禁讚嘆其纖細筆直的美腿，簡直超狂。
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