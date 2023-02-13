迪麗熱巴黃景瑜發聲明澄清懷孕傳聞 網民提2點直指說法模棱兩可
撰文：聯合新聞網
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大陸女星迪麗熱巴遭瘋傳懷孕，男星黃景瑜造被一攝影博主艾特恭喜他「升級」也被捲入懷孕傳聞，兩人同上微博熱搜。迪麗熱巴工作室2月10號下午發聲明針對近期的謠言一併提出警告，黃景瑜工作室則於2月10號晚間發出「名譽維護權」的聲明，表示已對惡意編造並傳播侮辱性謠言的行為進行取證被訴，將追則到底。
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而有娛樂博主細看兩人工作的聲明後，表示雙方都有個關鍵共同點，就是聲明都是對過往及近期的謠言、侵權概括提出警告，但非特別針對這次的懷孕傳聞正面回應，還有網友覺得聲明內容模棱兩可，疑惑為何不明確表示藝人單身，或直接表示兩人並無關係。不過也有網友力讚工作室發聲警告，表示不能容忍造謠者，更建議直接提告。
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