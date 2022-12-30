10個殺入2022全球百大美女型男港台藝人　子瑜@TWICE連續6年上榜

美國電影評論網站「TC Candler」每年都會選出全球百大型男美女，而今年（2022年）殺入百大的藝人裡面，比起往年似乎有更多為人熟悉的臉孔，就讓我們一起來看看今年上榜的有什麼港、台藝人吧！



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除了幾乎每年都穩坐10大的周子瑜之外，女生代表還有首度上榜的Day（許軼）、曾淑雅（Jumbo Tsang）以及譚旻萱（Mandy Tam）；至於男生代表則有Mirror四子包括姜濤（Keung To）、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan Lui）以及江𤒹生（Anson Kong）。

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其餘兩位上榜的港、台藝人分別是韓國男團NCT香港成員Lucas黃旭熙以及台裔泰國男歌手徐志賢（Bie）。雖然Lucas於2021年爆出桃色醜聞，導致人氣大受影響，不過在2022年的百大型男榜單中仍能打敗美國男神柴克艾弗隆（Zac Efron）、曾奪「最性感男星」的米高B佐敦（Michael B. Jordan）以及實力歌手積森狄路羅（Jason Derulo）等競敵，穩坐第74名。

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至於第85名的徐志賢則是以韓國偶像男團VICTOR出道，其後憑著網劇《外星女生柴小七》的霸道總裁角色人氣急升，近年活躍於大陸以及泰國娛樂圈，早前更與吳建豪參加大陸節目《追光者》成功在大陸打開知名度。

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：生跛，原文：2022年全球百大俊男美女中的10個港台藝人，你都認識嗎？】