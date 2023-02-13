陳凱歌22歲兒子陳飛宇不雅照外流　女伴遭網民起底「是已婚粉絲」

【陳飛宇】22歲大陸人氣男星陳飛宇13號遭指不雅照外洩，床上裸男的耳朵、嘴角的痣，加上近距離臉部特寫，被指認是近期擠進頂流男神的他，引發陸網暴動式熱議。而同床女子被爆是網紅「是亦琳啊」，被有人稱女方曾是他的站姐，且已婚，婚紗照火速瘋傳。



陳飛宇被爆和網紅「是亦琳啊」自2021年就已經交往，多次在長沙某酒店開房，床照震驚各界。有網友認出「是亦琳啊」是陳飛宇與歐陽娜娜拍《秘果》時期的站姐，追星時期的同框照火速被翻出，「是亦琳啊」2017年被陳飛宇全國後援會採訪畫面也引發關注，部分網友直指陳飛宇睡站姐，也等於睡粉絲。

【圖輯】點圖放大看疑是陳飛宇的不雅照及網傳的女伴照片👇👇👇

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除此之外，陸網開始謠傳「是亦琳啊」已經結婚，不雅照是老公賣的。同時瘋傳多張聲稱是網紅「是亦琳啊」的婚紗照，照片中的新娘和新郎相互依偎、擁抱、互摟牽手相當甜蜜，新郎外貌敦厚老實，體態寬胖。種種傳聞接二連三，當事人皆尚未對外界疑慮做出回應。

【圖輯】點圖放大看更多陳飛宇照片👇👇👇

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陳飛宇是星二代出身，爸爸是名導陳凱歌，媽媽是昔日女神演員陳紅，2022年底因主演電視劇《點燃我，溫暖你》聲勢大漲，被視為新一代頂流男神，不料爆紅氣勢維持不到半年，就傳出疑似不雅照曝光，陸網形容「男神塌房」，不過也有人分析，男藝人醜聞不至犯罪程度，「丟臉但不至於封殺」，而他與女星周也主演的電影《倒數說愛你》傳明天（2月14號）定檔，如今受到床照影響，能否定檔增添變數。

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