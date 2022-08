丁子高今日(30日)在社交平台憤怒發文,指自己的私人Facebook帳號被偷,更在被偷的帳號上載了一些不雅的內容,令丁子高怒火中燒。

丁子高。(視頻截圖)

丁子高在社交平台憤怒發文 (ig@real_ting)

丁子高指自己的帳號被偷時並不知情,但朋友看到他的帳號有異,發布了一些不雅照再截圖予他,頁子高才知道自己的帳號被偷,並立即聯絡官方把帳號暫時停用,但仍然止不住怒火。其後丁子高在社交平台發文:「My Facebook personal account has been hacked !None of the posts are from me!」更在限時動態繼續怒罵:「X街!點解有人可以POST啲咁變態嘰嘢?真係好㷫!」

丁子高指自己facebook帳號被偷同放出不雅照片 (ig@real_ting)

丁子高接受《香港01》的查詢後回覆指是有人盜取了他的帳號後再上載兒童不雅照,丁子高怒說:「係兒童不雅照,照片都算,最核突係兒童不雅照!極變態,仲要連環勁多個post,真係痴線!」