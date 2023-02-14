陳飛宇認半裸床照是本人　粉絲坐正變女友　被長期勒索內情極誇

大陸名導陳凱歌與女星陳紅的兒子陳飛宇，被爆出與女網紅的床照後，他透過工作室發聲明，證實床照中的男子正是他，也強調他在與女方交往時，雙方都是單身，女方這邊也表明是兩人分手後，隔年才結婚，如今又爆出陳飛宇身邊的工作人員透露，其實女方一直拿床照長期威脅陳飛宇。



【圖輯】點圖放大看疑是陳飛宇的不雅照及網傳的女伴照片👇👇👇

+ 10

大陸狗仔「吃瓜少女張小寒」13號晚間曝光一段錄音，稱是之前向陳飛宇的經紀公司的老闆以及工作人員詢問與女網紅之間關係，結果老闆就吐露，陳飛宇是被設局的，兩人就發了一次，女方拍下各種照片，之後就會開始向陳飛宇情感勒索，若是不見面，女方就會揚言要把照片曝光，後來女方交了一個男朋友，男的就來談錢的事，另一名工作人員還提到，女方還會拿照片威脅，不准陳飛宇跟誰拍戲，已不是粉絲心態，可能想要干預。

【圖輯】點圖放大看更多陳飛宇照片👇👇👇

+ 4

接著網上更傳出陳飛宇的媽媽陳紅，曾想要拿出200萬人民幣幫兒子解決此事，但最後雙方沒有談攏，照片就被女網紅的老公賣給狗仔。

延伸閱讀：

Joeman深夜逆風挺吳淡如 認「曾被她的話傷到」隨後又覺得暖心

AI電腦繪圖遭炎上 吳淡如怒「請律師蒐證」謝酸民這件事

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】