48歲吳彥祖顏值不保？新相被網民批「老態藏不住」：髮線更後了…

48歲吳彥祖從影多年，是有目共睹的男神，最近有網友曝光偶遇吳彥祖的照片，照片一出意外引發外界熱議！



近日有網友在微博曝光與吳彥祖的合照，照片中吳彥祖穿著休閒服，手上還提著購物袋，看起來相當親民。不過，有眼利網友發現，吳彥祖近來似乎略顯老態，且臉蛋比過去豐滿了許多、髮線似乎也更後退，意外引發網友關注。

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事實上，吳彥祖去年就曾自曝年輕時的照片，還自嘲如今的他髮線已經往後退，當時許多網友紛紛出面力撐，認為他越來越有魅力；年初他剪去短髮時，則有網友看不下去，紛紛留言建議他還是把頭髮留長遮一下。

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