近年甚少參演華語片的吳彥祖(Daniel),與太太Lisa S.及囡囡吳斐然(Raven)搬返美國居住,並在當地繼續發展演藝事業。日前Lisa S.在IG Post出一張Daniel同Raven兩父女的合照,並寫道:「A sweet moment in the final hours of 2022. Helping get our girl ready for our New Years night ahead. You’re the best dad!(2022年最後幾小時的甜蜜時刻。幫我們的女兒準備好迎接新年之夜。你是最好的爸爸!)」



近年吳彥祖(Daniel)與太太Lisa S.及囡囡吳斐然(Raven)搬返美國居住,並在當地繼續發展演藝事業。(視覺中國)

相中所見,身穿灰色長袖T恤、戴着眼鏡的Daniel一身家居Look打扮樸素,只見他全神貫注地為囡囡搽指甲油,而9歲的Raven就乖乖地坐在爸爸身邊,鼻樑高高似足Daniel,顏值出眾,兩父女同框的畫面十分溫馨!