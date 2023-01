吳彥祖為愛女網購書包竟然「附送」二手衛生巾　網民驚呼：好噁心

吳彥祖(Daniel)與名模太太Lisa S. 結婚12年,兩人的囡囡Raven眨眼間今年已經9歲,一家三口生活幸福。他們對女兒一向十分之疼錫,早前Daniel就親自為Raven在網上訂購書包,可是卻發生了一件十分噁心的事。Daniel於IG出post分享了今次事件,寫道:「We ordered a new school back pack from Amazon for my 9 year old daughter and look what I found in the outside pocket right out of the box. I guess they are making sure little girls are prepared?(我們為9歲的女兒訂購了一個新書包,看看我在書包外面的口袋裡發現了甚麼?我估計他們是在確保小女孩們做好準備?)」

近年吳彥祖(Daniel)與太太Lisa S.及囡囡吳斐然(Raven)搬返美國居住,並在當地繼續發展演藝事業。(視覺中國)

從Daniel上載的照片可見,他在書包裡找到的是一塊拆開了包裝,打開了但看來應該是未用過的衛生巾,不少網民看到後都紛紛留言大表感到噁心:「懷疑個袋係咪全新。」、「係咪退貨嚟。」、「雖然冇用過,但感覺好差。」、「一定要追究。」、「強烈建議退貨處理」。

Daniel分享的照片,他在網購回來的書包袋中找到了一片衛生巾。(吳彥祖ig)