《城市追擊》區海倫近照曝光　保養得宜偕立法會議員老公恩愛放閃

廿幾年前節目《城市追擊》主持之一的區海倫，97年嫁人後就淡出幕前，專心做少奶奶。但原來他的老公是現任立法會議員，兩人早前更孖住放閃，相當恩愛！見她樣貌比廿多年前沒太走樣，算是保養得宜。



區海倫原名區帶娣，1987年以區鳳蘭名字去參加新秀，參賽歌曲為《Greatest Love Of All》，同屆還有劉錫明，但她最後五強止步，劉錫明則第二名。

區海倫（右下）是1987年新秀五強，而右上的是亞軍劉錫明。（資料圖片）

之後她改名區海倫，89年與李惠敏組成二人女子組合Echo，定位是前衛、節拍強勁的跳舞組合，風格跟夢劇院打對台，亦有人以「女版草蜢」影容她們。不過，組合只維持了3年，兩人就疑似因不和拆夥。

Echo是跳舞組合，代表作品有《第四者》、《高溫赤裸》等。（資料圖片）

區海倫（右）初入行，曾與楊羚拍攝《靚妹正傳》電影。（資料圖片）

Echo解散後，李蕙敏則繼續做歌手，成功靠怨婦系列歌曲《活得比你好》、《（你沒有）好結果》上位；但區海倫則走入電視台，擔任資訊節目《城市追擊》、《娛樂反斗星》等主持，直至1997年結婚就淡出。

區海倫是《城市追擊》節目主持人之一。（資料圖片）

區海倫老公陳仲尼是香港紡織大王的兒子，在政商界皆有多個職銜及身份，亦曾出任東華三院總理、考評局主席等，是現任立法會議員。兩公婆95年在何志豪（前保良局董事會主席）婚禮上認識，陳仲尼曾對記者說：「太太係何太嘅朋友，我哋坐埋同一張枱，當時我唔知佢唱歌，淨係知佢做《城市追擊》主持，覺得呢個女仔成日笑，好開心！」於是他就找何志豪夫婦做媒人，兩人拍拖兩年便拉埋天窗，婚後育有兩個仔。

12年，陳仲尼與區海倫結伴出席社交場合。（facebook：Rock Chen）

區海倫婚後完全以家庭為重心，未有再涉足幕前工作，直至17年，她卻忽然亮相無綫歌唱節目《流行經典50年》，演唱蘇芮的《是否》。廿幾年冇上台唱歌的她，一揸起咪仍十分投入，她就表示自己一直有唱歌癮，見節目組誠意邀請、囝囝又剛升中，因此能騰出時間去錄影，更說有為節目特地連歌，前一晚緊張到失眠。問到可有考慮重組Echo，她笑言：「唔會，咁老仲重組畀人拆台，你估草蜢咁犀利咩，佢哋就真係長青喇。」不過，她會認真考慮出發燒碟。

2017年，區海倫曾現身《流行經典50年》。（節目截圖：《流行經典50年》）

至上周，區海倫再現身公開場合，趁住情人節與陳仲尼派朱古力，見她髮形、樣貌、身型都冇太大變化，算是保養得宜。兩人更對住鏡頭做心心，實在相當恩愛！

區海倫和老公日前到金鐘派朱古力。（facebook：陳仲尼 Rock Chen）