金剛單身9個月　IG大曬40張辣妹照被網民認為好事近　爆粗回應

金剛（李信樵）與小嫻（黃瑜嫻）分手9個月，兩人的一舉一動仍備受關注，日前有網友居然發現，金剛的IG上貼出40張國外女子的辣照，猜測他好事將近。對此，金剛也火速回應。



金剛昨（23）日在IG Story貼出假帳號截圖，只見帳號頭貼使用金剛照片，而名稱跟金剛本尊帳號只差在加上底線，假帳號更在自介打上「My fans and me」。

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實際追蹤帳號後，裏頭竟然貼了40張國外女子的照片及影片。金剛也趕緊提醒「是騙人的，不要上當」，並氣到爆粗口怒罵：「也不放正一點的妹，這是詐騙喔！」

事實上，這也不是金剛第一次被冒用，20號他也在Facebook發現被詐騙帳號冒充，忍無可忍直呼：「怎麼又來啦！到底多愛我？？然後還要在我的版上面留言？？新招耶！」最後他也不忘提醒粉絲千萬別上當：「請認明藍勾勾才是正版的！」

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