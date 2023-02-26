蔡天鳳碎屍案｜母親「五姐」首透網民留言吐心聲　心痛女兒遇人渣

譚仔太子爺Chris的28歲老婆Abby Choi（蔡天鳳），前日（24日）被發現遭謀殺分屍，消息震驚全城。Abby前日被揭發遭殘忍殺害並藏屍大埔龍尾村村屋，重案組已先後拘捕其前夫以及前夫的父母及胞兄等人，疑與兇案有關。據警方透露，Abby與前夫的一對子女，暫時交由Abby的母親「五姐」照顧。

蔡天鳳日前不幸遇害，她生前與郭富城老城情同姊妹。(ig圖片)

五姐與女兒Abby感情要好，Abby的死訊曝光後，大批網民紛紛湧入五姐的抖音帳號留言哀悼，希望五姐可以節哀順變。雖然五姐在女兒出事後，至今並未有公開發聲，亦未有更新社交網，但她就讚好了一些網民的留言，包括有「太殘忍了，一定要為女兒討回公道。唉，都是生女兒的人，看不得這樣的新聞」、「一定不要讓壞人好過」、「女兒一定教育得很好，可惜遇到人渲了，唉」、「姐，我聽到了不好的消息，你家人還好嗎？」、「剛才看了詳情新聞，她女兒真的是很好，離婚了一直養着前夫一家，買房子給他們住，就因為想給他們換一套房子，他們不願意，就合謀把她殺了想分她的財產。好心養了一窩狼，太可怕了。」五姐可算是首次透過點讚網民留言，吐露了她對女兒不幸遇害後的心聲。

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五姐有三名女兒，身為母親的她形容Abby是善良優秀的大寶寶，性格溫婉有愛心，談討有禮大方得體，並透露Abby深得譚仔老爺奶奶的寵愛。五姐不時會於社交網分享她與Abby的生活點滴，當中包括Abby與現任丈夫Chris以及4名子女四出遊玩享受親子時光的溫馨家庭照。

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點撃下圖睇Abby Choi奢華生活：