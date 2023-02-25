蔡天鳳碎屍案｜前家姑被押到加多利山寓所調查　探員步出露台搜證

28歲名媛蔡天鳳Abby Choi遭前夫鄺港智Alex一家4人謀財害命案，警方繼續調查案件內情。晚上9時許，大批探員到蔡女購入、供前夫一家居住的何文田加多利山豪宅搜查。據了解，警方押解了63歲姓李前家姑到場調查。該單位由蔡女的前家翁做「掛名業主」，蔡女早前欲出售取回部份款項時，與鄺家就業權等問題發生爭，詎料招來殺身之禍，



據現場圖片所見，探員分別在單位的大廳、房間等搜查，西九龍總區刑事部（行動）警司鍾雅倫亦於屋內。單位大廳的露台有晾曬中衣物，有探員曾踏出露台翻找物件。部分探員逗留約1小時後先行離去，據知無任何發現。



大批探員到蔡女前夫一家居住的何文田加多利山單位搜證。（梁偉權攝）

據了解，警方亦有押解63歲姓李前家姑（左）到場加多利山的豪宅單位調查。

消息指，蔡女雖與前夫離異，但仍負責照顧其一家人的生活，早年更付錢購入何文田加多利山一個豪宅單位，供前夫一家居住，而物業歸前家翁名下。翻查資料，據指由死者出資購買的涉事何文田加多利山物業，註冊業主正是前家翁，於2019年7月以7280萬元購入，並於同年10月付清金額，並無按揭紀錄。物業買賣合約由前家翁簽署，並由律師作見證，交易文件未見蔡天鳳的簽名及紀錄。

部分探員逗留1小時後離去。（梁偉權攝）

去年底，蔡女有意出售加多利山物業，取回部份款項，並打算為前夫一家安排其他住處，惟物業雖由蔡女出錢，但前夫父親卻是「掛名業主」，雙方就賣屋一事起爭執。據悉，蔡女曾向律師尋求法律意見，獲知即使物業屬前夫父親名下，但只要證明蔡女是購買物業者，她仍然有機會獲得賣樓的款項。

西九龍總區刑事部（行動）警司鍾雅倫亦於屋內。（梁偉權攝）

有人疑擔心加多利山物業見財化水，在賣樓爭拗時已萌生殺機，更想到蔡女身故後可獲分更多家產，最終策劃殺人計劃。警方調查相信，事主與前夫一家有巨額金錢糾紛，有人因不滿事主處理財產方式，繼而動殺機。

據了解，蔡天鳳於本月21日準備前往大埔科學園接與前夫所生的女兒，並在加多利山住所樓下，登上前夫胞兄的車輛，惟最終她未有前往科學園，而是被帶至大埔龍尾村，其後遇害。