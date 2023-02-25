蔡天鳳案｜被捕前大伯容貌曝光　生活奢華常分享Abby合照兄妹相稱

譚仔米線創辦人的媳婦、28歲名媛蔡天鳳Abby Choi，遭前夫一家謀財害命，殺害後再肢解烹屍，涉案4人全數落網，包括死者前夫Alex、其兄長及父母。其中任職Abby的私人司機、前大伯Anthony過往不時於社交平台分享奢華生活，穿名牌衣物及戴名錶，又享用精緻美食及乘飛機出遊，並有多張與蔡女的合照，甚至以兄妹相稱，又不時張貼兩名姪子姪女的生活照，顯示他與蔡女關係相當好，詎料竟在事發的2月21日，親自駕車把蔡女載走，然後與父親及弟弟實行殺人奪財大計。



有認識Anthony的友人向《香港01》表示，Anthony在2015年曾到美國洛杉磯留學；有消息指，Anthony疑為早前被現場閉路電視拍得、手持大白色膠箱走近七人車的男疑犯。



Anthony過去不時分享與死者Abby的合照，包括慶祝生日、出海消遣等，文中經常以兄妹及家人相稱。

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常合照以兄妹相稱 標註「BroAndSisLove」

被捕人之一、Abby的前大伯Anthony（31歲）任職Abby的私人司機，據其個人Instagram專頁所見，顯示洋名為Damon，不時分享美食、身穿名牌的相片，另外由2020年起，其ig不時張貼與死者Abby的合照，包括慶祝生日、出海消遣等，文中經常以兄妹及家人相稱，標註「#BroAndSisLove」、「#family」等，而他亦不時參與Abby出席的活動，包括電影慈善放映等。另外他又經常張貼兩名姪子姪女的生活照，以及於去年貼出一間位於深水埗的「熊熊雞蛋仔」店舖，並標註「多多指教」。

消息指，Anthony疑為早前被現場閉路電視拍得、手持大白色膠箱的男疑犯。

雞蛋仔店地址與任董事公司吻合

翻查資料， Anthony在2019年卻因欠債23.8萬元，被花旗銀行入稟追討。另外他與蔡天鳳一同出任粉紅佳人（集團）有限公司（Pink Lady (Holdings) Limited）及熊熊小食有限公司（Bear Bear Snack Limited）董事，兩間公司於去年5月，曾因合約問題，被人入稟追討約13萬元。而兩公司的註冊地址，亦與「熊熊雞蛋仔」店舖的地址吻合。

Anthony與蔡天鳳一同出任粉紅佳人（集團）有限公司（Pink Lady (Holdings) Limited）及熊熊小食有限公司（Bear Bear Snack Limited）董事。（網上影片截圖）

友人：好似唔係好使做咁

有認識Anthony的友人向《香港01》表示，Anthony在2015年曾到美國洛杉磯留學，形容當時其性格「比較輕浮」，惟於Anthony回港後已甚少聯絡，只知他不時於社交專頁分享吃喝玩樂的相片，及照顧兩名小童的生活照，甚少見到有關其工作的照片，僅於去年曾張貼到雞蛋仔店巡舖，形容他「好似唔係好使做咁」。