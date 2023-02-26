蔡天鳳案｜丈夫會為亡妻照顧所有子女　一家六口曾經常溫馨出遊

28歲香港名媛蔡天鳳（Abby Choi）日前傳出遭殺害分屍的消息，警方昨日連日來已逮捕3名涉案的前夫家人，加上在東涌逮捕準備乘船潛逃的前夫。據悉，Abby出身富裕，家產以億元計，生前照顧前夫及其家人生活，購入加多利山的物業供前夫一家居住，而業主更是前夫父親，不過消息指去年年底死者有意出售物業，疑似因而發生金錢糾紛，而引來殺身之禍。

Abby一家六口的家庭生活照。(網上圖片)

Abby媽媽五姐曾表示：「兩位親家大人一直對大寶寶女兒像公主一樣，寵愛著，永遠感恩你們用感恩的心珍愛身邊每個人」可見Abby成為譚仔新抱後，深得老爺奶奶的歡心和寵愛。Abby絕對是家人眼中好女兒、好媽媽、好太太以及好新抱。而從五姐的過往曾公開的照片中可見，Abby與現任丈夫Chris不時都會帶同4名子女四出遊玩享受親子時光，包括迪士尼樂園、以及出海遊船河等，一家六口盡享天倫之樂。

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今日有傳媒報道，有知情人士表示Chris非常傷心，會幫Abby照顧4名子女，即使有兩位不是自己所生，但他一樣對他們如親生子女一樣。

除了Chris的心情外，該知情人士還透露Abby與前夫及現任丈夫的家人一樣有好好的關係，而且兩家人會聚會，前夫父母與現任丈夫的父母更會一起出遊，現任老爺「五哥」譚澤均亦常常讚Abby，更當她是親生女。