蔡天鳳案｜丈夫會為亡妻照顧所有子女 一家六口曾經常溫馨出遊
28歲香港名媛蔡天鳳（Abby Choi）日前傳出遭殺害分屍的消息，警方昨日連日來已逮捕3名涉案的前夫家人，加上在東涌逮捕準備乘船潛逃的前夫。據悉，Abby出身富裕，家產以億元計，生前照顧前夫及其家人生活，購入加多利山的物業供前夫一家居住，而業主更是前夫父親，不過消息指去年年底死者有意出售物業，疑似因而發生金錢糾紛，而引來殺身之禍。
Abby媽媽五姐曾表示：「兩位親家大人一直對大寶寶女兒像公主一樣，寵愛著，永遠感恩你們用感恩的心珍愛身邊每個人」可見Abby成為譚仔新抱後，深得老爺奶奶的歡心和寵愛。Abby絕對是家人眼中好女兒、好媽媽、好太太以及好新抱。而從五姐的過往曾公開的照片中可見，Abby與現任丈夫Chris不時都會帶同4名子女四出遊玩享受親子時光，包括迪士尼樂園、以及出海遊船河等，一家六口盡享天倫之樂。
點撃下圖睇Abby生前最後一個IG post以及她的照片：
點撃下圖睇Abby Choi奢華生活：
今日有傳媒報道，有知情人士表示Chris非常傷心，會幫Abby照顧4名子女，即使有兩位不是自己所生，但他一樣對他們如親生子女一樣。
除了Chris的心情外，該知情人士還透露Abby與前夫及現任丈夫的家人一樣有好好的關係，而且兩家人會聚會，前夫父母與現任丈夫的父母更會一起出遊，現任老爺「五哥」譚澤均亦常常讚Abby，更當她是親生女。
蔡天鳳Abby Choi碎屍案有懶人包嗎?
香港01為你準備了蔡天鳳碎屍案懶人包，更找到大律師拆解六大法律疑問，Abby老公為譚仔「太子爺」，早前譚仔集團表示...詳情請看。而4疑兇背景曝光，多人以前涉及多個案件。
蔡天鳳Abby Choi碎屍案犯人是誰？其前夫Alex等人被捕了嗎?
涉案蔡天鳳前夫疑潛逃時落網，香港01更有獨家被捕一刻相片。早前飛虎水鬼隊再在其他地方搜其他殘肢，而蔡天鳳Abby 生前好友再爆賣樓內情。被捕蔡天鳳Abby Choi前大伯容貌曝光(有圖)，警方押前家姑到死者寓所搜查。
蔡天鳳Abby Choi的前夫Alex及前家翁涉及甚麼刑事案？
蔡天鳳前夫Alex涉騙案潛逃成通緝犯，前家翁曾任職警長，因捲入強姦案被查而自行辭職，更是殺人案的主謀。
蔡天鳳Abby Choi是誰？
蔡天鳳是本港名媛，活躍於時裝界，案件詳情......