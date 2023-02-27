蔡天鳳碎屍案｜郭富城不忍愛妻方媛閨密遇害　以4字向死者致哀

【蔡天鳳碎屍案】蔡天鳳（Abby Choi）日前疑被殺害肢解烹屍引起全城關注。據知，死者生前與郭富城老婆方媛情同姊妹，方媛面對閨蜜驟逝的消息，昨（26）晚亦在IG、微博悲痛發聲。隨後，郭富城也分別在其IG底下留言，並轉發該則微博貼文，寫下「祈求安息」表達哀悼。



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方媛昨晚間在IG及微博貼出黑底、白玫瑰照片，表示：「心情極度悲痛，此刻仍無法接受這是事實！内心難過得無法言喻，只有一千個為什麼？痛心的情緒至今仍然未能平伏！祈求安息。」內心極度悲痛，不敢相信好友離世的噩耗。

隨後，郭富城也在IG貼文底下留言，並轉發該則微博貼文，寫道「祈求安息」4字，以此悼念好友。

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