蔡天鳳碎屍案｜香港歷年2大慘案改編成電影　大角咀肢解案極恐怖

【蔡天鳳碎屍案／Abby／正義迴廊／踏血尋梅】蔡天鳳（Abby Choi）昨（24）日被警方發現，遺體已遭人肢解，初步懷疑凶手是前夫，一家人都涉嫌重大。而香港發生如此兇殘的命案相當罕見，近10年至今共有3件碎屍案，其中2013年發生的大角咀弒親碎屍案，被翻拍成電影《正義迴廊》，兩位男主角麥沛東與楊偉倫更雙雙入圍本屆香港電影金像獎影帝。另外，2008年援交少女肢解案也被當成電影《踏血尋梅》的故事藍本。



《正義迴廊》改編自2013年的「大角咀肢解父母案」，當時年紀29歲的周凱亮殺害65歲父親周榮基與62歲母親蕭月兒後，與同夥謝臻麒一起將屍體肢解處理，起初周凱亮假裝尋親，開設Facebook Page「失蹤的爸爸媽媽」，沒想到最後自己才是幕後真兇，該案件在當時震撼全香港，案件也進入法庭審訊程序，最終周凱亮遭判終身監禁，但共犯謝臻麒卻因兩項謀殺罪罪名不成立，判刑1年，但由於謝臻麒已還押2年，因此當庭釋放，該判決也在當時掀起輿論。

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而《正義迴廊》 由導演翁子光擔任監製，香港新銳導演何爵天執導，該片於去年10月在香港上映，因電影還原了現場駭人兇殘的事發經過，被列為三級，電影中也重現法庭上的精彩辯論對峙，在香港上映後獲得一致好評，最後累計票房衝破3500萬港幣。而日前第41屆香港電影金像獎公布入圍名單，《正義迴廊》也獲16項提名成為大贏家，有望於頒獎典禮上拿下多個獎項。

另外，金馬影帝郭富城於2015年主演的電影《踏血尋梅》，其故事藍本則是根據2008年香港援交少女肢解案，當時的死者是17歲的少女王嘉梅，因欠債下海援交，不料卻無故失蹤，警方循著王嘉梅的手機紀錄追蹤後發現胖漢丁啟泰涉嫌重大，最後確定王嘉梅遭丁啟泰殺害碎屍丟棄。而該片最後讓郭富城拿下香港電影金像獎影帝，香港演員白只更是奪下金馬獎最佳男配角。

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