蔡天鳳案｜3單碎屍案轟動全港　Hello Kitty藏屍案死者被逼吃大便

【蔡天鳳案】這幾天，各大傳媒都爭相報導名媛蔡天鳳（Abby Choi）被碎屍的案件。香港過去幾十年也曾經有過數宗非常轟動的碎屍案，而且也有多部電影、電視劇都引用有關的橋段，其驚悚程度與最近發生的名媛碎屍案不相伯仲。



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#90年代：Hello Kitty藏屍案

這一宗案件在當年非常轟動，主要是因為受害者被殘忍地虐待了一段日子後死去，加害者還將她分屍並煮熟，最噁心的是頭顱被藏在Hello Kitty娃娃裡。受害者樊敏儀是一名單親媽媽，為了生計在夜總會當陪酒女郎。她在1997年為了要籌婆婆的醫藥費而偷了一名客人陳文樂的4000港元、一個手機與一個名牌打火機。由於樊敏儀手腳很快，讓陳文樂非常生氣。誰知道，陳文樂在兩年後再次遇到樊敏儀，就立刻捉著她要她還錢，還趁機將所欠的款項利息加高，還天天找她追債。樊敏儀根本沒有辦法償還一直加息的債款，所以在3月13日那天被迫跟著陳文樂和有人梁勝祖、梁偉倫到尖沙咀連威老道31號3樓的一個無人居住單位。這一棟唐樓有著許多空置單位，加上視窗都被木板封著，因此是癮君子開派對的理想地點，也是「收藏」人的好地點。樊敏儀從當天進入該單位後就離不開這裡了，整整被虐待了一個月，死狀恐怖。

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除了捱打之外，樊敏儀還被三人輪姦。雖然有提供食物，但是食物是丟在地上讓她像動物般吞食，如果不吃就強行迫餵。可憐的樊敏儀嘔吐之時，還被陳文樂以滾湯灌入嘴巴裡。虐待升級之時，陳文樂找來了冰毒讓大家享用。受冰毒影響，他們三人強迫樊敏儀吞食大小便，還用熱油灌進口腔、熱熔的塑膠吸管滴在腳上，還要求樊敏儀要笑出來。心情不佳之時，他們還會找來辣椒油淋在樊敏儀的傷口上。一直吸食冰毒的樊敏儀開始神志不清，開始有了自虐的行為，他們就將她以電線捆綁著雙手，並用鋼管打她的手。直至一日，樊敏儀一動不動了，他們以為她扮死還拿打火機來燒她的腳以讓她動起來。直到樊敏儀腳部起火，樊敏儀仍然無反應，他們才驚覺樊敏儀真的死去了，當時的她臉部浮腫、牙齦流血、一身的水泡、傷口灌膿。為了處理屍體，他們將樊敏儀分屍，還將內臟煮熟，然後再分裝在多個膠袋裡丟棄在垃圾房。樊敏儀的頭顱是最後處理的部分，也就是被煮熟然後塞進一個大型的Hello Kitty裡，然後遺棄在該單位裡，這樣就不會有人知道了。

有傳事件會曝光全因第二被告梁偉倫的13歲小女友阿芳在案發後每一晚都做噩夢，夢裡有人向她討自己的頭。最終阿芳承受不住向社工傾述並將有關的兇殺案和盤托出。社工之後便代阿芳報警，而阿芳也成為這一宗案件的重要污點證人。警方根據線索找到該單位，成功破案。這一宗案件曾被翻拍成電影《人頭豆腐湯》和《烹屍之喪盡天良》。

#千禧年代：王嘉梅命案

2005年，一名來自湖南的14歲少女王嘉梅隨著母親改嫁而來到了香港。來到香港後，她與繼父、母親與姐姐一起住在公屋裡。王嘉梅的成績一向來優異，但由於與繼父不合，加上她不想改嫁的母親靠拾荒維生，所以在2008年輟學工作。此外，王嘉梅也時常在網上結交朋友，尤其喜歡認識年紀較大的物件。據報導，王嘉梅可能因為欠下了5萬港元而在網上援助交際討論區掛名「KIMI」兜搭嫖客賺錢。她將自己的自拍性感照放上網，然後寫明可以為嫖客提供各類性服務，價錢為1500至2600港元。她的帖子在討論區受到關注，也有人表示已經找過她進行性交易。就在2008年4月27日，王嘉梅失蹤了，任何人都找不到她。家人在隔了兩天後報案，警方也進行搜索行動，最後鎖定了一個名為丁啟泰的24歲男子，並成功在深水埗石硤尾街一個房間找到了與王嘉梅吻合的DNA。

事件起源是丁啟泰在26日晚在舞廳狂歡，還吸食了俗稱「K仔」的氯胺酮與搖頭丸，直至第二天仍然情緒高漲不能入眠，生理慾望讓他找到了王嘉梅。在一輪激戰後，兩人昏睡至下午。丁啟泰醒來後，發現王嘉梅嘴旁有一攤乾了的血，全身冰冷，沒有了生命跡象。丁啟泰懷疑可能自己玩得過於興奮而弄死了對方，所以就想要趕快處理她的屍體。在肢解的過程中，丁啟泰不想看到王嘉梅的死相，所以撕下她的臉皮，然後再以剁豬肉的方法將王嘉梅的屍體給剁下。另外，還找來了削肉刀將所有的肉削下剁碎沖進馬桶，而骨頭的部分在處理後，讓人看起來像豬腳，然後放進塑膠桶送去石硤尾街市，放在一個用來放置豬骨的竹籮裡，企圖魚目混珠。王嘉梅的頭顱則被裝進發泡膠盒裡，然後在九龍城碼頭丟進大海。屍體處理完畢後，丁啟泰開始毀滅在家裡的證據，可以丟棄的分批丟棄，清洗了一輪後已經是淩晨時分，丁啟泰洗澡後便休息了。之後醒來，丁啟泰將自己做的事告訴了好友謝彥德，後者以為好友開玩笑，並沒有理會。直到晚上才回想丁啟泰似是而非的話，讓他難以入眠。後來，看到有關王嘉梅失蹤的消息，發現與丁啟泰說得很相似，才決定報警。

有了人證，加上王嘉梅的最後通話記錄，警方很快就破案，並連日找到了被沖走的碎肉和屍首。最終，丁啟泰裁定一項謀殺罪名成立，依例判處被告終身監禁。這一宗新聞當憐佔據頭版多時，還讓許多石硤尾街市買餸的民眾感到恐慌，因為不知道自己是否有不小心吃了人肉或喝下了人骨湯。案件被翻拍成電影《踏血尋梅》，由郭富城、春夏、白只、金燕玲主演。

#21世紀：大角咀肢解父母碎屍案

本案兇手與父母的關係非常密切，那到底是什麼原因，導致兒子要動手肢解父母呢？這一宗發生在2013年的碎屍案，殺人者是當年29歲的周凱亮，同黨謝臻麒則幫助非法處理屍體。案件審查了兩年最終在2015年3月判處終身監禁，而同黨則被裁定謀殺罪不成立，非法處理屍體判囚一年，由於審案期間已經被還押兩年所以得以當庭釋放。

周凱亮將父母殺死後，在社交平台開設名為「失蹤的爸爸媽媽」的專頁，目的是尋找失蹤的父母，之後還到警局報案。隔了一個星期，警方在大角咀角祥街找到了碎屍，並拘捕了兩個嫌疑犯，也就是周凱亮和謝臻麒。警方在有關地方進行搜證，並在冰箱裡找到了周凱亮父母的頭顱。另外，所有殺人兇器都在現場一一找到。根據法醫的判斷，周凱亮父母的肢體曾經進行多次不同的方法破壞組織，如：鹽醃、雪藏和微波爐加熱，目的是要攪亂死者確實的死亡時間。

周凱亮對父母的怨恨是因為自小就處於高壓式的教育環境、被強迫學習討厭的鋼琴、父母在女友面前羞辱他、工作不順利等等因素，讓他的心理變異。此案的情節之後曾經出現在三部電視劇情裡：《是咁的，法官閣下》、《心怨》和《正義回廊》。

所謂人心隔肚皮，我們難以猜測對方要加害自己，尤其是自己的親人。雖說屍體在高溫烹煮後可以破壞身體的DNA，但是被殺死了已經很可憐，還要經歷身體各處的破壞，甚至被煮，實在是難以容忍的一種惡行。

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