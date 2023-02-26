蔡天鳳案｜澳門38年前傳「賣人肉叉燒包」真相成謎　遭改編成電影

28歲香港名媛蔡天鳳（Abby Choi）慘遭殺害碎屍，部分遺體更被烹煮，目前頭顱和部分身體尚不知道下落，殘忍案件震驚各界。



也讓眾人聯想到38年前於澳門發生的「八仙飯店滅門案」，當時該案還被改編成影視作品，其中，以李修賢、黃秋生主演的電影《八仙飯店之人肉叉燒包》最為知名。

【相關圖輯】蔡天鳳碎屍案內情｜擁億元家產招殺身禍 前夫父親曾任警長成主謀（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 13

1993年上映的香港電影《八仙飯店之人肉叉燒包》，改編自1985年發生的八仙飯店滅門案，故事講述有人在沙灘發現人體殘肢，進而挖出八仙飯店老闆鄭臨一家八口神秘失蹤的事實。在警方的追查下，發現接管八仙飯店的王志恆（原型為黃志恆，黃秋生飾）嫌疑最大，而王志恆在被逮捕後，也供出和鄭臨之間因賭博產生爭執，最後痛下殺手將其一家都殺害，並分屍做成人肉叉燒包販售，湮滅證據。

不過事實上，八仙飯店滅門案至今仍是懸案，當時港媒報道最多的版本，是為嫌疑人黃志恆獄友的證詞，該獄友表示，黃志恆曾向他坦承因賭債問題，殺害了鄭家九人及八仙飯店的一名員工。

【相關文章】台24歲女護士受包養卻出軌 被揭發竟設局找十多人殘酷虐死癡情男（點擊放大瀏覽）：

+ 5

然而，獄友的證詞是在黃志恆自殺後才說出，因此難以查證；再加上當時並未找出十名死者的完整遺體，且黃志恆在遺書中聲稱是被逼供到身心疲憊才認罪，與獄友的證詞完全相違背，因此案件的真相就此成謎，而遺體被製成叉燒包也僅是傳聞。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】