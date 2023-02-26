性感網紅蕾菈隆胸後懷孕「由F cup變H cup」有苦自己知：難買衣服

YouTuber「反骨男孩」成員蕾菈（Lyla）去（2022）年與DJ湯宇結婚，目前懷孕近4個月，本來身材就相當惹火的她，日前透露上圍激增到H cup，還曬出一段火辣影片，她穿著性感內衣，豐滿上圍幾乎包不住。



蕾菈先前在個人頻道透露懷孕後，胸部激增到F cup，她曬出穿著性感睡衣的火辣影片，她隨興紮起頭髮，性感肩頸線條一覽無遺，豐滿的上圍更是吸睛。

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她開心分享終於找到懷孕可以穿得舒適睡衣，透露上圍太豐滿造成她不好買衣服：「重點是我現在H罩杯只要穿他們家的L，完全罩的妥妥的。」性感身材超級養眼。

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