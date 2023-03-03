劉亞仁涉4毒　舊訪問「詭異表情」嚇窒全韓國　專家質疑早已成癮

【劉亞仁／牛奶針】韓國影帝劉亞仁的吸毒風波越演越烈，本來外界以為他只過量使用異丙酚（俗稱牛奶針）一種毒品，怎料最新調查顯示，他體內竟然還有大麻、氯胺酮（俗稱K仔）和可卡因共四種毒品成分，再次震驚世人。韓國傳媒對比先前劉亞仁受訪的相關片段，更可以發現他從兩年前說話就與剛出道時有很大的差別，不僅說詞反覆，語速也很緩慢，讓專家推斷當時可能就已成癮，毒齡恐怕超過兩年。



韓媒《YTN》的報導指出，劉亞仁2021年11月出席記者會，受訪時他一下皺眉一下露出詭異笑容，講話異常激動到臉部表情跟著變形，連聲音也在顫抖，當時人們以為他是因得獎太過激動才有如此表現。《YTN》請一名韓國刑警法務政策研究員分析這個片段，他表示，劉亞仁說話反覆、誇張的表情變化，就是典型的染毒特徵，直言「會不會是這時就有毒癮了呢？」引發韓網熱烈討論。

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有韓國網友翻出劉亞仁12年前以《成均館緋聞》出道時的受訪影片，當時的他看起來相當青澀，對著鏡頭侃侃而談，眼神充滿了自信。對比1年前《Marie Claire Korea》的雜誌訪談，驚訝發現他的眼神明顯變得渙散且語速相當緩慢，講話時說詞反覆，很難表達出一句完整的句子，很多網友紛紛留言「太可怕了，眼神為何那樣」、「真的不一樣了」。

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2015年劉亞仁在電影《燥底師兄生擒富二代》（老手／辣手警探）中飾演染毒的富二代，當時外界覺得他的演技非常逼真，有警員看完甚至開玩笑表示「還以為他真的吸毒了」，如今真的爆出吸毒的消息，更有傳言認為他的毒齡可能已經超過2年，下週劉亞仁將以嫌疑人的身份到警局接受調查。

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