方力申認愛邪教性侵受害者 爆Maple曾提出分手 承諾陪赴韓出庭
撰文：陳芷穎
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現年43歲、被封「億萬筍盤」的方力申自與鄧麗欣（Stephy）結束十年情後，感情一直未有着落。近日爆出小方脫單成功，與年輕藝術家、有「氣質版馮盈盈」 之稱的Maple Yip蜜運中。緋聞傳出後，網民對Maple的背景感到好奇，更有人指Maple與Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》中的受害者葉萱是同一人。節目中，前邪教教徒葉萱選擇勇敢企出來，開記招指遭攝理教洗腦及性侵。
一直未有回應事件的方力申今日（4/3）出席活動時首度開腔談及與Maple的關係，大方認愛，並決定對女友不離不棄！方力申透露邪教事件公開後，Maple曾提出分手，但因為雙方太愛對方，決定繼續發展。小方眼濕濕透露女友將要到韓國出庭，承諾會陪伴支持。
方力申的歷任女友是誰？
方力申最為人熟悉的女友是鄧麗欣Stephy，拍拖十年間經常高調放閃。2016年傳聞Stephy拒絕結婚導致兩人分手，她甚至發聲明『我的世界不存在童話』以及『有緣唔代表有分走落去』。2018年鄧麗欣和邱勝翊（王子）相戀，但僅三年就分手。後來，一直有傳聞指方力申與她復合，網民又尋找蛛絲馬跡，但女方高調稱當年『選錯人』。
方力申現任女友是誰？
擁有獨立屋豪宅的方力申與Stephy分手後單身多年，自嘲是可憐蟲，甚至公開承認自己有玩交友App。 直到2023年，突然爆出他與Maple Yip相戀。更令人震驚的是，這名疑似新歡被爆出曾經被邪教領袖性侵，Netflix的節目中更有34秒極變態錄音終極曝光。