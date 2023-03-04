方力申認愛邪教性侵受害者 爆Maple曾提出分手 承諾陪赴韓出庭

現年43歲、被封「億萬筍盤」的方力申自與鄧麗欣（Stephy）結束十年情後，感情一直未有着落。近日爆出小方脫單成功，與年輕藝術家、有「氣質版馮盈盈」 之稱的Maple Yip蜜運中。緋聞傳出後，網民對Maple的背景感到好奇，更有人指Maple與Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》中的受害者葉萱是同一人。節目中，前邪教教徒葉萱選擇勇敢企出來，開記招指遭攝理教洗腦及性侵。



受害人葉萱詳細講述被鄭明析性侵的過程。（《以神之名：信仰的背叛》畫面）

葉萱疑似是方力申的新歡Maple。（《以神之名：信仰的背叛》畫面）

一直未有回應事件的方力申今日（4/3）出席活動時首度開腔談及與Maple的關係，大方認愛，並決定對女友不離不棄！方力申透露邪教事件公開後，Maple曾提出分手，但因為雙方太愛對方，決定繼續發展。小方眼濕濕透露女友將要到韓國出庭，承諾會陪伴支持。