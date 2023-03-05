方力申女友Maple曾開記招揭12年前墮攝理教陷阱　公開遭性侵證據

Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》揭發了韓國攝理教教主鄭明析借宗教為名性侵女信徒的惡行，由於其中一位受害者葉萱與方力申新歡Maple Yip相似，因而引起了香港人關注。昨天（4日）方力申出席活動接受訪問時大方承認女友是受害者外，Maple Yip一段於去年出席記者會的影片也再次成為焦點。



Maple Yip因是方力申的新女友，因而事件更備受香港人關注。（Netflix截圖）

Maple Yip除了參與Netflix紀錄片拍攝外，早於去年3月她已勇敢公開身份並在韓國出席過記者會，供出教主鄭明析的變態行徑。Maple Yip在記者會講到，她12年前首次在銅鑼灣遇到攝理教相關人士，當時只有17歲的她與朋友及胞妹正在逛街，突然有人上前要求進行問卷調查，因攝理教將教義準備得非常完善，所以不自覺地陷入其中。Maple Yip講到攝理教招攬教徒的方法主要從海外入手，當時在教會說服下，只留在香港生活三年的她便決定回到韓國。

Maple Yip一年前出席記者會，親身揭發鄭明析及攝理教的惡行。（影片截圖）

Maple Yip在記者會上公開，教會洗腦教徒斷絕所有人際關係，並帶着「你是主的新娘」的想念奉獻給教主。當中有女教徒會被挑選為「Star」，她形容像是一般宗教中不婚主義的修女，大部分為高和漂亮的年輕女性。「Star」會從教主收到與他人不同的禮物和信件等，甚至包含內衣褲，因此大部分人會被洗腦成把教主當成自己老公一樣。

記者會上的Maple Yip表情痛苦，網民心痛她的經歷。（影片截圖）

Maple Yip亦勇敢公開自己於2018年首次被教主鄭明析性騷擾，當時她說服自己是主對自己的信任試驗或愛。其後她於2020年因交通意外及疫情曾重返香港，可是隔年再被教主召喚回國，這次她更遭受到性侵對待。幸好當時友人及時讓她醒覺，認清鄭明析非救世主，攝理教亦是邪教組織。不過由於那時無法立即脫離魔爪，Maple Yip只好再一次遭受性侵並錄音，及後向警方和大眾公開證據。

Maple Yip在紀錄片上提及自己由香港出發就被跟蹤。（Netflix截圖）

Maple Yip一路由香港機會被跟蹤至韓國的酒店。（Netflix截圖）

記者會影片中明顯見到Maple Yip當時狀況非常差，有指她出席前多次嘔吐，所以上台時一直用手按着肚的部分。Maple Yip在記者會講到知道自己會惹上麻煩，紀錄片中也紀錄了她從香港機場就一直被跟蹤至韓國酒店，但她依然堅持公開身份揭發鄭明析及攝理教的惡行，不希望再有更多受害人出現。影片因紀錄片再次成為焦點，大批網民湧入留言鼓勵Maple Yip，心痛她的經歷外亦感謝她能夠此勇敢地站在惡勢力面前。

有指Maple Yip在記者會開始前不斷嘔吐，可見她承受住的壓力相當大。（Netflix截圖）

按圖睇部分記者會截圖：