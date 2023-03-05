方力申無條件接受Maple過去證真心　一洗花心形象變有擔當好男人

現年43歲的方力申一向被視為圈中「億萬筍盤」，家住3,300呎獨立屋，熱愛收藏名畫的他，家中珍藏過百件合共價值數千萬的藝術品。不過在2016年與拍拖多年的鄧麗欣（Stephy）分手後，小方的感情生活一直成謎，直至近日被爆撻着「氣質版馮盈盈」、年輕藝術家Maple Yip，昨日（4日）小方出席活動時更大方認愛，並承諾會陪伴女友走出邪教事件陰影，超有擔當又盡責的態度獲網民激讚！



昨日（4日）方力申出席活動時大方認愛。（資料圖片）

小方女友Maple在Netflix節目《以神之名：信仰的背叛》中聲淚俱下地講述被攝理教教主鄭明析性侵的過程。（影片截圖）

小方與Stephy因電影《獨家試愛》定情，展開長達6年的地下情，期間兩人一度傳出已秘密結婚，但雙方都否認，直至2012年3月，小方同Stephy被發現同遊巴黎，戀情亦隨之正式曝光。由地下情到公開戀情，兩人經常以情侶檔出席活動，戲裏戲外都非常甜蜜。2015年兩人出席電影《紀念日》慶功宴時，小方在台上兩度錫女友臉頰，又發表愛的宣言，令Stephy感動落淚，但正當外界以為這段10年情終於可以開花結果之時，雙方於2016年共同透過所屬公司宣布分手，Stephy說：「我的世界從來不存在童話，只有愛。我們的愛都是真實存在的，不虛不假。」不甚唏噓。

2015年出席電影《紀念日》慶功宴時，小方在台上兩度錫Stephy臉頰，又發表愛的宣言，令Stephy感動落淚。（資料圖片）

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曾被視為金童玉女的小方與Stephy，可謂是一段愛情佳話，但事實上拍拖10年以來，小方卻仍不乏緋聞，對象包括周秀娜、張馨予、鍾欣潼（阿嬌）等等，雖然Stephy指兩人再見亦是朋友，更力撐小方是她認識過最好的男生，分手不涉及任何人，但屢傳婚訊的他們最後變「分」訊，令粉絲大嘆可惜，小方曾以物極必反來形容：「寫得多，知道原來真的很多人關心，反而有壓力。是不是真的能如大家所願幸福呢？萬一哪方面做的不夠好，你們會不會失望呢？」最後亦應驗了「合久必分」而不是「合久必婚」。

被視為金童玉女的小方與Stephy拍拖10年以來屢傳婚訊，但最後變「分」訊。（視覺中國）

分手後小方一直對外宣稱單身，但卻緋聞多多，他曾與何超蓮、馮盈盈、陳瀅、陳曉華等傳出緋聞，位位都是女神級人馬，雖然最後都無疾而終，但小方就被標榜為形象花弗。單身多年的小方曾自爆有玩交友App，但就直言「識唔到人」，又指自己私生活好低調和被動：「我係想拍拖，但我豁唔到出去，我要結婚，但我一定要搵到個自己鍾意嘅伴侶。」即使圈中「金牌媒人」林盛斌（Bob）有介紹對象給小方，但小方就怨Bob太hard sell，甚至令他被誤會多約會，形象受損。

分手後小方一直對外宣稱單身，但卻緋聞多多。（IG@alexfongliksun）

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雖然小方曾因拍拖十年最後沒有迎娶Stephy而被批不負責任，近年又因緋聞不絕而被貼上「花心」、「周圍食女」、「玩家」等標籤，今次被爆出戀上Maple後，Maple被網民起底後發現是邪教組織受害人，以葉萱（韓文名：鄭秀晶）之名亮相Netflix節目《以神之名：信仰的背叛》的Maple聲淚俱下地講述被攝理教教主鄭明析性侵的過程，希望不要再有女性像自己般受傷害。而小方出席活動時亦大方認愛，並直言與Maple相識第一日已經知道她的慘痛經歷，大讚對方真誠：「初次相識就將佢嘅經歷話畀我聽，我覺得呢個女仔好特別，好想去了解佢更多。」

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對於女友Maple站出來揭發真相，小方亦大讚她勇敢：「遇到啲唔公平嘅事一定要挺身而出，去告發佢哋。第一眼會覺得好心寒，第二會覺得點解你咁天真、咁幼稚，但佢做嘅嘢可能比我哋所有人都更加堅強，睇完之後會更加珍惜佢。好心寒、好心痛，更加覺得佢叻。」更承諾會陪對方到韓國出庭，小方做到無條件接受另一半的過去，又願意陪伴對方走出低潮，可見他真心愛Maple，會心痛她的過去，並願意和她共同承擔未來，雖然拍拖時間很短，但小方已經帶女友見過家長，足見他十分重視Maple，用實際行動證明對女友的真心！