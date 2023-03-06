TVB女主持賴彥妤訪問方力申　三度亂發問被網民狂轟不尊重

現年43歲的方力申，大方認愛年輕藝術家、有「氣質版馮盈盈」 之稱的Maple Yip，女方隨即被翻出身份正是韓國邪教性侵受害者，連日來方力申都受追訪。3月5日出席慈善活動時，TVB無綫娛樂新聞報道女主播賴彥妤到場採訪，再次被網民狂轟不尊重受訪者。



方力申大方認愛年輕藝術家、有「氣質版馮盈盈」 之稱的Maple Yip，表示父母都十分喜歡Maple。(葉志明攝)

方力申新歡MAPLE是韓國邪教性侵受害者。（《以神之名：信仰的背叛》畫面）

3月5日方力申出席活動時被問到，日後會否帶女友出席公開活動，方力申就明言沒有這個計劃，但TVB女主持賴彥妤似乎「遊緊魂」追問：「有冇諗過情侶檔接Job？」頓時全場DEAD AIR，此時方力申臉色一沉回答：「應該就唔會喇，因為佢唔係圈內人。」事後大批網民狂轟賴彥妤完全沒有尊重方力申。

3月5日方力申出席活動時被TVB女主持賴彥妤追問：「有冇諗過情侶檔接Job？」頓時全場DEAD AIR，方力申亦臉色一沉。（影片截圖）

現年27歲的賴彥妤，畢業於英國高雲地利大學法律系碩士，有兩個碩士同深造文憑學位，參選時有「英國學霸」之稱。曾參選《2014中華才藝小姐（香港區）》、英國華裔小姐等，2020年曾參選港姐但落選收場，2021年捲土重來，奈何首輪已被淘汰無緣進入準決賽，但最終仍獲TVB羅致簽約，現主力擔任娛樂新聞台主持一職。但她曾多次在訪問表現不專業，曾問母親早逝的姜麗文「如何慶祝母親節？」，被狂批「冇做功課」；又在去年12月訪問郭富城時，疑未有專心聆聽城城回答，屢次重複問題令城城忍不住出聲：「我頭先咪講咗囉」。

娛樂新聞台主持賴彥妤竟向早已丁母憂的姜麗放追問：「就嚟母親節啦你剛剛返香港，有無計劃點慶祝呢同媽咪？」（影片截圖）

賴彥妤向姜麗文發問後，一臉惶恐望向鏡頭外，疑似有人提醒問錯問題。（影片截圖）

賴彥妤雖然全程企喺郭富城身邊，但似乎完全冇留意對方講嘢。（影片截圖)