TVB女主持賴彥妤訪問方力申 三度亂發問被網民狂轟不尊重
撰文：洪曉璇
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現年43歲的方力申，大方認愛年輕藝術家、有「氣質版馮盈盈」 之稱的Maple Yip，女方隨即被翻出身份正是韓國邪教性侵受害者，連日來方力申都受追訪。3月5日出席慈善活動時，TVB無綫娛樂新聞報道女主播賴彥妤到場採訪，再次被網民狂轟不尊重受訪者。
3月5日方力申出席活動時被問到，日後會否帶女友出席公開活動，方力申就明言沒有這個計劃，但TVB女主持賴彥妤似乎「遊緊魂」追問：「有冇諗過情侶檔接Job？」頓時全場DEAD AIR，此時方力申臉色一沉回答：「應該就唔會喇，因為佢唔係圈內人。」事後大批網民狂轟賴彥妤完全沒有尊重方力申。
現年27歲的賴彥妤，畢業於英國高雲地利大學法律系碩士，有兩個碩士同深造文憑學位，參選時有「英國學霸」之稱。曾參選《2014中華才藝小姐（香港區）》、英國華裔小姐等，2020年曾參選港姐但落選收場，2021年捲土重來，奈何首輪已被淘汰無緣進入準決賽，但最終仍獲TVB羅致簽約，現主力擔任娛樂新聞台主持一職。但她曾多次在訪問表現不專業，曾問母親早逝的姜麗文「如何慶祝母親節？」，被狂批「冇做功課」；又在去年12月訪問郭富城時，疑未有專心聆聽城城回答，屢次重複問題令城城忍不住出聲：「我頭先咪講咗囉」。
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