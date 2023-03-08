54歲劉玉翠麥長青飯聚近照曝光　移居廣州後容光煥發曾患抑鬱症

54歲麥長青（麥包）近年將事業重心移師到內地，在廣州拍節目又做帶貨直播。北上當然不少得與舊友聯繫，近日他與TVB舊同事劉喬方（前名劉玉翠）合照，並上載至社交網，令人大呼懷念。

麥長青近年升呢做節目監製，介紹廣州美食。

說到兩人淵源，麥長青曾參演TVB電視劇、1997版《天龍八部》，其中他飾演「游坦之」，而劉喬方則飾演「阿紫」。兩人近日相約食日本料理，麥長青發文表示：「與『紫』飯聚！#天龍八部# #好友相聚#游坦之#阿紫」看來仍很懷念兩人合作拍戲的時光。

相中劉喬方依然是一頭短髮，隨意打扮，雖然已年屆56，但臉上不見有皺紋，皮膚仍然白嫩，Keep得不錯，眉宇舒展，容光煥發。

劉玉翠在1997年TVB版本的《天龍八部》中飾演阿紫。（劇照）

劉玉翠近年因健康理由改名為劉喬方。她入行首部電影為《廟街皇后》，憑悲情舞女阿Yan一角奪下香港電影金像獎最佳女配角和最佳新人獎；劇集方面，最經典的必數是《天龍八部》的「阿紫」和《鹿鼎記》「建寧公主」。惜2000年後她以演配角為主，2011年約滿離開TVB後轉投HKTV（香港電視網絡），因HKTV不獲發牌於2013年離開，堅拒再回TVB的她決定北上到廣州發展。

劉玉翠本身矮小，所以在演繹建寧公主時特別可愛。（微博圖片）

劉喬方曾透露2003年患上抑鬱症，因全年只拍了《皆大歡喜》一部劇，自感可有可無，她說：「我就很不高興，我就質疑我自己的價值。那我演了那麼多年了，人家越演越好，越演越高，為什麼我越演越低？我心裏就是很不平衡。」更因情緒緊張導致濕疹和內分泌失調，幸好最後戰勝情緒病。

1991年的《廟街皇后》，由張艾嘉飾演這個皇后，不過皇后未能稱后，反而「小公主」劉玉翠便憑該片摘下第十屆金像獎最佳女配角及新演員獎，創下一個紀錄。(劇照)

近年她不時於社交網教網友煲養生湯，上月更與車保羅、陳少霞、鄺文珣、梁小冰等人亮相內地節目《無限超越班》，劉喬方當眾落淚坦言，32年演戲生涯內多次想過放棄，但最後選擇堅持，她說：「我覺得我除了演員，我不知道可以做甚麼。」真情剖白令惠英紅、佘詩曼聽後都眼濕濕。

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