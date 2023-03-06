林襄赴日工作一原因導致情緒失控「突崩潰爆喊」：一個人承受很多

台灣職棒樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩」人氣成員林襄，因甜美的臉蛋與傲人的身材曲線爆紅，不僅受邀擔任《全明星運動會》第4季的黃隊經理，還代班主持《小明星大跟班》，日前隨隊到日本石垣島工作，更是掀起搶拍風潮。不過當時在石垣島與啦啦隊員一行人聚餐時，林襄竟無預警情緒潰堤爆哭，鬆口說出爆紅兩年來的內心壓力。



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影片中，樂天女孩到石垣島工作，第3天結束行程一行人到燒肉店吃飯，沒想到林襄卻突然在鏡頭前爆喊，而同樣也是啦啦隊員的林襄閨蜜「十元」陳詩媛，趕緊摟著好友。只見林襄對著鏡頭哽咽地直說：「她很照顧我，還載我去上班。」讓陳詩媛哭笑不得地表示：「我們同公司，雖然她比較紅，但我還是很愛她。」不過講完陳詩媛也自嘲笑說：「這句怎麼好像怪怪的！」

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而事後，林襄也在IG Story上轉發該影片，並感性寫道：「平常壓力太大，一個人默默承受很多，只想給大家看到散播歡樂散播愛的快樂小襄，最後一天小酌了一點，情緒一整個太敏感，哭得唏哩嘩啦的，謝謝有愛溫暖的同事們。」

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