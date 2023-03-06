鄭明析曾因性侵入獄10年　出獄後需佩戴GPS腳鏈仍重犯仲做到教主

今日（6日）的《東張西望》講到方力申新歡葉萱（Maple Yip）曾是韓國攝理教教徒一事，事件由2012年開始，當時Maple受到家庭及學校欺凌問題影響，被教會的人用甜言蜜語哄到，成功加入教會。

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葉萱（Maple Yip）曾是韓國攝理教教徒一事。(節目截圖)

Maple加入教會後3年便搬到韓國，被選為「STAR」，被安排貼身陪伴鄭明析出席活動。原來被選為「STAR」需要有3個條件，分別是：「年輕貌美」、「高學歷」及「1.7米以上高挑女子」，Maple 2012年加入教會後一直擔任中文翻譯一職，直至2018年Maple的惡夢便開始。Maple被教主鄭明析性騷擾，她一度以為是對自己信心的考驗，更說服自己去接受，直至2021年，鄭明析召她回到韓國，自此便開始被鄭明析性侵，他的其中一個藉口就是「潔淨禮」，指與他共浴便可以將罪孽洗掉，結果女教徒沐浴後便受到鄭明析性侵。

Maple加入教會後3年便搬到韓國，被選為「STAR」。(節目截圖)

鄭明析曾性侵多人，但為什麼沒有一個人出來指證，原來鄭明析成功洗腦，這些「STAR」會被特別管理，教會會送錢或送上胸罩及內褲作為禮物。Maple自2018年開始在攝理教的錦山郡培訓中心被性侵17次，鄭明析亦曾因為性侵多名女信徒於2009年被判處10年有期徒刑，他於2018年出獄後需要佩戴GPS腳鏈，被韓國官方追蹤行蹤。鄭明析出獄後仍然可以做教主，是因為洗腦的成功，令多人繼續相信他。

鄭明析曾性侵多人。(節目截圖)

Maple在鄭明析獲釋後被性侵，幸好Maple錄下被鄭明析性侵的經過再公開，Maple說：「係我死之前，為咗唔想有更多受害者出現，我必須將事實公諸於世。」