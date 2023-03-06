鄭明析曾因性侵入獄10年 出獄後需佩戴GPS腳鏈仍重犯仲做到教主
今日（6日）的《東張西望》講到方力申新歡葉萱（Maple Yip）曾是韓國攝理教教徒一事，事件由2012年開始，當時Maple受到家庭及學校欺凌問題影響，被教會的人用甜言蜜語哄到，成功加入教會。
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Maple加入教會後3年便搬到韓國，被選為「STAR」，被安排貼身陪伴鄭明析出席活動。原來被選為「STAR」需要有3個條件，分別是：「年輕貌美」、「高學歷」及「1.7米以上高挑女子」，Maple 2012年加入教會後一直擔任中文翻譯一職，直至2018年Maple的惡夢便開始。Maple被教主鄭明析性騷擾，她一度以為是對自己信心的考驗，更說服自己去接受，直至2021年，鄭明析召她回到韓國，自此便開始被鄭明析性侵，他的其中一個藉口就是「潔淨禮」，指與他共浴便可以將罪孽洗掉，結果女教徒沐浴後便受到鄭明析性侵。
鄭明析曾性侵多人，但為什麼沒有一個人出來指證，原來鄭明析成功洗腦，這些「STAR」會被特別管理，教會會送錢或送上胸罩及內褲作為禮物。Maple自2018年開始在攝理教的錦山郡培訓中心被性侵17次，鄭明析亦曾因為性侵多名女信徒於2009年被判處10年有期徒刑，他於2018年出獄後需要佩戴GPS腳鏈，被韓國官方追蹤行蹤。鄭明析出獄後仍然可以做教主，是因為洗腦的成功，令多人繼續相信他。
Maple在鄭明析獲釋後被性侵，幸好Maple錄下被鄭明析性侵的經過再公開，Maple說：「係我死之前，為咗唔想有更多受害者出現，我必須將事實公諸於世。」
攝理教是什麼？
韓國攝理教原名為基督教福音宣教會，又稱JMS，即教主鄭明析名字縮寫。原來早前曾入稟韓國法院禁制Netflix的節目播放，但最後被駁回，相關節目詳情請看。紀錄片中亦曝光了5名裸女服侍鄭明析洗澡的片段。早前再有自稱攝理教徒的家人，大爆攝理教內幕(詳情請看)。
鄭明析是誰？
現年78歲的創辦人兼教主鄭明析，1978年開始到首爾傳教，2009年因性侵罪判監10年，而在入獄期間原來繼續與教徒聯繫調情(方法詳情請看)，在出獄後，鄭明析繼續以愛之名性侵信徒，受害人包括方力申女友葉萱Maple。除了攝理教，至少8個韓國邪教曾致駭人聽聞的事發生。