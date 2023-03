以神之名｜攝理教鄭明析1晚激戰50女信徒　5裸女服侍沖涼片段曝光

揭發韓國邪教醜聞的記錄片《以神之名:信仰的背叛》(In the Name of God: A Holy Betrayal)上架兩日便引起極大迴響,除了有方力申女友葉萱(Maple)出面指控攝理教主鄭明析性侵之外,紀錄片亦大爆他借宗教之名來性侵及綁架女信徒,更將其荒淫無道的生活曝光。

《以神之名:信仰的背叛》於今日(3日)下午於Netflix上架。(Netflix)

受害人葉萱詳細講述被鄭明析性侵的過程。(《以神之名:信仰的背叛》畫面)

韓國攝理教又名耶穌晨星教會(Jesus Morning Star,JMS),同時亦是鄭明析的英文譯名字母縮寫。鄭明析對聖經有著另類的詮釋,聲稱自己為「彌賽亞」(Messiah,意即救世主),同時以文化開放的教義來吸引一眾大學生信奉,並多次表明自己是上帝的執行者及要求信徒稱呼自己為「上帝」和「主」。

鄭明析對聖經有著另類的詮釋,聲稱自己為「彌賽亞」(Messiah,意即救世主)。(《以神之名:信仰的背叛》畫面)

鄭明析多次表明自己是上帝的執行者及要求信徒稱呼自己為「上帝」和「主」。(《以神之名:信仰的背叛》畫面)

紀錄片指鄭明析出入都會被大批身材高挑又漂亮的年輕女生包圍,有教會人士出面指控鄭明析在教會特設「選妃部門」,更利用女信徒來挑選身高1米7又漂亮的年輕女生,並向她們提供與教主獨處的機會。如果女信徒能成功找到漂亮的女生獻給教主,就會獲得好處,包括金錢或成為講道師。消息人士透露鄭明析偏愛身材挑高、皮膚白皙和毛髮少的年輕漂亮女性,更有相關部門處理女性性器官的資料。

鄭明析出入都會被大批身材高挑又漂亮的年輕女生包圍。(《以神之名:信仰的背叛》畫面)

攝理教文化開放,是吸引大批大學生信奉的主要原因。(《以神之名:信仰的背叛》畫面)

有受害人詳細講述被鄭明析性侵的過程,更指教主會帶同二百多人去到被譽為東方耶路撒冷的明月洞。期間鄭明析會打排球及踢足球,而百多位女信徒就會在旁當啦啦隊及為鄭明析抹汗。踢完足球後,一眾女信徒就會在浴室等待教主,一行人會為他洗澡,而他就會逐一跟在場的女信徒發生性行為。而紀錄片中亦曝光了5名裸女服侍鄭明析洗澡的片段。片中5名裸女搖晃著身體,並對著鄭明析說:「主,快過來啊!主,祢累了嗎?與我們一起泡澡吧!我們會為主消除所有疲勞。」淫亂生活令人咋舌。

女信徒會穿上性感服裝為教主做啦啦隊打氣。(《以神之名:信仰的背叛》畫面)

紀錄片亦公開了裸女為教主沖涼的片段。(《以神之名:信仰的背叛》畫面)

這些信徒會稱呼教主為老公。(《以神之名:信仰的背叛》畫面)

另外,化名李允珠的受害人透露鄭明析一整晚都會跟不同女信徒發生性行為,就算半夜睡醒都會繼續,每次人數竟然高達50人。整個過程都會不間斷發生,就算鄭明析下體腫痛及全身發熱都要繼續,目的是要讓女信徒都屬於自己。

