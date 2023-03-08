羅志祥回應與周揚青復合傳聞　答法「未正面否認」惹更多揣測

羅志祥和周揚青交往9年於2020分手，日前網路瘋傳倆人復合。羅志祥今日（8）以分身「朱碧石」出席活動，談到與周揚青的感情狀況，首度回應。



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「朱碧石」以一身冰藍色洋裝現身，被眾人笑稱和《魔雪奇緣》（Frozen／冰雪奇緣）的Elsa撞衫，她甜笑說了6套打歌服，「我還有4套沒曝光！」最近在宣傳單曲的她，被問到何時開演唱會，她賣關子說：「不知道，不能說！」隨後又說：「不能說，就代表會有！」又吐槽自己目前只有3首歌，若辦演唱會「完全不值得買」，問到「哥哥」羅志祥的演唱會，她說會有返場，經紀人小霜透露：「近期會公佈。」

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問到「哥哥」是否和前女友周揚青復合，朱碧石瞪大了眼說：「我不知道耶！」並語帶搞笑說：「今天問我的問題！」問到是否會祝福哥哥交女朋友，她說：「他照顧我都來不及了！我的媽呀！」

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