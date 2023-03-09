台灣竹聯幫春酒「170旗袍辣妹」出場價碼曝光　6位藝人竟是座上客

台灣「竹聯幫明仁會」本月6號晚在台北市中山區萬豪酒店5樓議會廳舉辦春酒，邀請170名旗袍辣妹列隊迎賓，酒店外停滿高檔名車，超豪華排場，引發各界熱議。台灣資深傳媒人黃揚明曝光辣妹們的招募價碼，這群辣妹全來自一間人力公關服務團隊，負責人也私下透露，當天有6位台灣藝人在場。



【圖輯】點圖放大了解「170旗袍辣妹出場價碼」及出席春酒的有哪6位台灣藝人👇👇👇

+ 9

黃揚明昨日（8號）在社交平台透露，從友人那得知這群辣妹的招募資訊，身高限制，依不同身高也不同通告價碼，163厘米以上，3.5小時領3200元（台幣、下同），165厘米以上加300元。165厘米以上，平均1小時時薪1千元。他直言，「以這類型的通告而言，價位算很低廉的。若全數都請165厘米以上的，且準時結束，那麼當天光是請辣妹花費約59.5萬元。」

【相關圖輯】台黑幫春酒「150旗袍辣妹」鞠躬送客極震撼 傳香港這社團也到賀（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 10

黃揚明說，由於妹頭一定另有抽佣，所以他估總預算約100萬元，「不過，會接這類型通告的女孩子，多半也就是去見識一下場面，然後認識更多人，搞不好不小心就成為黑幫夫人了。當然，就算當不成夫人，以後也可能會有更多接案機會。

而據《三立新聞網》報導，該批旗袍辣妹是君玲人力公關服務團隊員工，不僅外貌、身材都精心挑選，算是全台灣首屈一指的人力仲介公司。不過，對於這場春酒引各界矚目，負責人劉君玲相當低調，拒絕發表意見，強調團隊曾與許多企業合作過，這次春酒沒有特別之處。雖然低調面對傳媒，但劉君玲在個人社交平台則是非常大方曝光當日春酒照片，除了介紹這次共有170名辣妹和8名小幫手外，也透露王陽明、蔡詩芸、許維恩、謝和弦、高爾宣、賴銘偉等藝人都到場。

延伸閱讀：

經典賽／洲際慘案！巴拿馬教頭：原以為中華隊能投更好

【本文獲「TVBS」授權轉載。】