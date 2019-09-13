【黑社會】利字當頭社團不再講忠義　龍頭大佬原來有數字代號？

編按：透過黑社會的變遷以及他們所作的事，即使他們所建立社團的目的是保護自己人，但一旦看到事情有利可圖，行為便立即與傳統會訓背道而馳，可見利字當頭的時候，就是人的醜陋本性彰顯出來的時候。

隨着社會的劇變，黑社會逐漸改變成以利益為本，不講忠義。（《反黑》劇照）

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香港的黑社會發展初期，打着「洪門」的幌子，與明末清初的洪門組織，有宗旨，有制度，崇尚義氣和兄弟姊妹之情等不可同日而語。隨着西方列強入侵中國，日本人展開對中國的焦土及掠奪政策，加上軍閥割據，後來的國民黨與共產黨內戰，人民流離失所，社會傳統規範被打破，民不聊生。個人主義和資本主義抬頭，很多人為求一己的生存而不顧任何傳統和倫理觀念。而黑社會組織，隨着社會的劇變，逐漸改變成以利益為本，不講忠義，亦不受組織內部任何約束。

本來三合會之最高統領為「489」（龍頭），但到了六七十年代，香港已無「489」擔任頭號一哥，僅有掌第二位置之「438」（坐館），之下為「426」（雙花紅棍──打手），「415」（即白紙扇──師爺）及「432」（草鞋）。所以黑社會的「坐館」已成為領導人物，「坐館」之下，設有分支「主任」，掌理所屬區域內之非法活動。以前支部的「坐館」，要聽總部「山主」的命令，現在的支部各人自立門戶，居領導地位，不講忠義，更不受約束。

六七十年代的黑社會「坐館」是領導人物。（《黑社會》劇照）

以利為先

黑社會的派系亦非常混雜，只要有辦法糾黨成羣，維持一班弟兄，便是「頭領」。後期已發展到只講利益，若無經濟能力照顧弟兄，只會當你「羊牯而非叔父」，懶得理你甚麼「山主」不「山主」！黑社會的最初和根本宗旨沒有了，潛規則被徹底破壞了，「盜已無道」，更無法無天，可為所欲為。香港警隊三合會（時稱三點會或黑社會）調查組主管譚保禮警司曾說：「今日的黑社會組織，遠較十多年前的黑社會殘暴無良，他們為達非法的目的，不惜傷害殘殺無辜。」這些黑社會組織如一堆堆野火，名目繁多，不講「派系」，只講「霸道」，甚麼「廣東幫」，「本地幫」，「潮州幫」等等，形形色色。香港黑社會的猖獗，已到非大力打擊不可的地步，奈何其時警力不足，又缺乏資源，成效不彰。

當時只要有辦法糾黨成羣，維持一班弟兄，便是「頭領」。（《紮職》劇照）

五十至七十年代的香港，黑社會分佈於各區和各機構，包括政府部門內，就我於七，八十年代搜集所得和警方內部資料組合，估計香港當時黑社會會員約有十餘萬人之多，活動頻繁，經常欺壓市民。若以人口統計比率來說明，50個市民當中，就有一個黑社會人物。

《警事調查檔案﹕警察指揮官手記》。（商務印書館（香港）有限公司）

以上內容節錄自《警事調查檔案﹕警察指揮官手記》

作者：何明新

責任編輯：蔡柷音

出版：商務印書館（香港）有限公司

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