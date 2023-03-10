竹聯幫春酒唔止170名旗袍辣妹！一藝人證實有份娛賓：不就是商演?

台灣竹聯幫明仁會、旭仁會6日高調舉辦春酒，更破紀錄請來170位旗袍辣妹排排站迎接賓客，場面十分壯觀，引起當地警方高度關注。另外，也傳出不少藝人受邀參加演出，包括謝和弦、高爾宣、王陽明、蔡詩芸、賴銘偉等人也都與會出演，而高爾宣也透過公司回應，當天確實在場表演：「通告是活動窗口接的，時間剛好可以就接了，當天就是正常演出。」



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據《ETtoday新聞雲》報導，高爾宣公司回應，商演是在一月時就接下：「基本上時間可以都會接。」至於演出時的現場氣氛，高爾宣透過公司表示：「不就是春酒商演，唱完後來有事就先走了，現場人也都很客氣。」當天桌數很多，都待在台上唱，並沒有下台打擾賓客，沒有和賓客互動，就是單純的演出。

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竹聯幫旭仁會、明仁會，高調舉辦極盡奢華的春酒宴，還找來170名「旗袍辣妹」露胸助陣，酒店門口甚至停放超跑迎賓，聲勢浩大引起民眾譁然，警方也立即做出應對措施，前往現場高度戒備。

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