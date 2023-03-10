黑暗榮耀2上架　Netflix備戰5000萬人同時觀看｜附9個未解之謎

【黑暗榮耀第二部／黑暗榮耀2／Netflix】全球影迷引頸期待、Netflix現象級復仇巨作《黑暗榮耀》第二部，於10號下午四時上架，不少網友已放話要請假追劇，對於劇迷將大量湧入，Netflix也不敢大意，向韓媒保證伺服器沒有問題。



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為迎接《黑暗榮耀》第二部，Netflix先前在網站設立活動，要進行「黑暗榮耀期中考」猜題，卻因人潮網站上不去，網友哀鴻遍野，對此Netflix道歉：「活動當天伺服器超載，導致未能順利進行，對於參與的網友獻上真心抱歉。」

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而對於第二部將上線，不少網友已經放話「下午請假好了，希望能在一天內追完」，不少人擔心若是南韓全國5000萬人準時收看，伺服器是否會超過負荷？對此Netflix掛保證，目前伺服器沒有問題，暗示已經準備好劇迷大量湧入。

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