雞排妹首談婚姻生活突落淚「疑有難言之隱」：相處上很有挑戰性…

鄭家純（雞排妹）日前接受台灣網路節目《藝外爆紅》邀請，直球對決網友辛辣問答，久違在節目上露面的她，談到婚後生活時突然落淚，並坦言自己其實是戀愛腦，令主持人與眾多粉絲大感意外。



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鄭家純在去年11月底時宣布閃婚，對象是大2歲的日籍小兒科醫生AKIRA，令大班粉絲心碎滿地，自己也笑稱已從國民老婆變身國民前妻，婚後就時常台日往返飛行的她，這次特別登上Up直播節目，一入鏡就引起網友們蜂擁關注，被問到交往過程與婚後生活的她也大方分享，兩人是透過交友軟體認識，原本也沒有特別感覺，後來覺得對方太有趣才繼續發展下去，AKIRA是超直的直男，求婚時也沒有任何浪漫橋段，只有簡單的問一句要不要結婚。

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至於婚後的生活，鄭家純也坦言，自己從小就很嚮往婚姻跟家庭，但因為兩人的成長背景及文化都不同，相處上很有挑戰性，並提醒未婚的男女，不論過往累積了多少戀愛經驗，在步入婚姻後都派不上用場，一切都要從零開始學習，另外談到老公某次喝醉直接在路邊睡過夜的逗趣行徑，她也直接笑到落淚並表示：「早上睡起來發現旁邊的枕頭上有雜草，詢問老公後才知道這些荒唐事。」

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隨後鄭家純也大方回應近期討論度很高的捐精辛辣話題，直球對決網友回應：「捐精是一個很正常的行為，還有營養費可以拿，何樂而不為？」並笑稱可以帶著自己的寫真集去DIY，相信很能幫助到大家，最後也談到，自己目前已是退役寫真女星兼人妻了，不必再遵循著偶像女神的模式生活覺得十分輕鬆。

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